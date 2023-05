Que horas é o jogo do Ceará hoje na Série B e onde assistir - 07/05

Depois de conquistar o tricampeonato na Copa do Nordeste, o Ceará volta a jogar neste domingo pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo do Ceará hoje é contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela quinta rodada da competição. O horário e onde assistir você confere no texto abaixo.

A Ponte soma quatro pontos em 14º lugar enquanto o Ceará tem três pontos na 17ª posição.

Horário do jogo do Ceará hoje ao vivo

A partida entre Ponte Preta e Ceará hoje vai começar às onze horas da manhã (11h), horário de Brasília, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, no interior paulista. O duelo é válido pela quinta rodada da Série B.

Para quem mora nos estados como Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Gross e Mato Grosso do Sul o horário pode ser diferente devido ao fuso horário.

Horário do jogo do Ceará hoje: 11h, onze horas da manhã (Horário de Brasília)

Como assistir Ceará hoje na Série B do Brasileirão?

O jogo do Ceará hoje tem transmissão na BAND, na TV aberta, no Premiere, e nas plataformas digitais GloboPlay e no site da Band ao vivo.

A emissora exibe de graça e ao vivo a partida para todo o Brasil neste domingo. Também dá para assistir no site da emissora (band.uol.com.br) e no BandPlay, plataforma gratuita da Rede Bandeirantes.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view disponível em operadoras de TV por assinatura. Compre o pacote de canais de futebol e tenha acesso em todos os jogos da rodada da Série B. O GloboPlay retransmite as imagens do pay-per-view para quem é assinante.

Escalações de Ponte Preta x Ceará

O duelo deste domingo é importante para as duas partes escaparem da zona de rebaixamento. Tanto Ceará como Ponte Preta deverão escalar os principais jogadores do seu plantel para buscarem os três pontos. A bola vai rolar às 11h, horário de Brasília, neste domingo.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Ponte Preta: Caique França; Mateus Ferreira da Silva, Fábio Sanches, Edson Rogério; Luiz Felipe Oliveira, Felipe Amaral, Cassinho, Antônio Feliphe, Artur; Dyego e Eliel.

Ceará: Richard; Warley, David Ricardo, Willian, Luiz Otávio; Arthur, Richardson, Erick; Guilherme, Pulga e Luvannor.

Por que o jogo de hoje vai ter torcida única?

O jogo da Ponte Preta e Ceará neste domingo terá torcida única, no caso apenas da Macaca, após a decisão do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. De acordo com o portal GE, as autoridades da CBF notificaram na última sexta-feira a Ponte Preta da decisão.

Trata-se de punição para o Ceará devido à confusão no jogo contra o Cuiabá, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na temporada passada, na Arena Castelão. De acordo com o GE, o STJD puniu o clube cearense com oito jogos sem torcida.

No caso dos jogos fora e dentro de casa, as arquibancadas estarão fechadas para os torcedores do Ceará.



