Que horas é o jogo do Palmeiras hoje e onde assistir - 07/05

Saiba como assistir o jogo do Palmeiras hoje no Brasileirão. Foto: Reprodução Cesar Greco / Palmeiras

Goiás e Palmeiras disputam a quarta rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo, na casa do Esmeraldino

Após a vitória na Libertadores, o Palmeiras se concentra para disputar a quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A neste domingo, 07/05. Diretamente do Estádio Serrinha, o jogo do Palmeiras hoje é contra o Goiás e o horário você confere no texto abaixo.

O time esmeraldino teme ocupar a zona de rebaixamento se perder o jogo de hoje. Em 16º lugar com três pontos, soma apenas uma vitória e duas derrotas.

Do outro lado, o Verdão ocupa a quinta posição com sete pontos. A vitória coloca o alviverde na briga pela liderança da competição.

Que horas é o jogo do Palmeiras hoje no Brasileirão

A bola vai rolar entre Goiás e Palmeiras hoje às 18h30, seis e meia da tarde, horário de Brasília, no Estádio Serrinha, em Goiânia, neste domingo.

O Estádio Hailé Pinheiro, também conhecido como Serrinha, recebe o embate da quarta rodada. A capacidade é de 14 mil torcedores.

Horário do jogo do Palmeiras hoje: 18h30 (horário de Brasília)

Como assistir Palmeiras e Goiás hoje

O torcedor pode assistir o jogo do Palmeiras hoje no Premiere e GloboPlay ao vivo. Dá para assistir em qualquer lugar do Brasil neste domingo.

Com exclusividade, o pay-per-view exibe o duelo entre Goiás e Palmeiras para todos os estados. O pacote de canais só está disponível na TV paga, isto é, precisa pagar para ter o PPV na programação.

Também dá para assistir no streaming GloboPlay. Acesse o produto no computador ou aplicativo do celular, tablet, smartv e videogames e assista ao vivo a programação do Premiere.

Escalações de Goiás x Palmeiras

Goiás e Palmeiras estão em lados opostos na classificação do Brasileiro. Enquanto um luta para chegar até a liderança, o outro precise escapar da zona de rebaixamento. Mas quem vai levar a melhor?

O técnico Abel Ferreira, do Verdão, vai utilizar os titulares hoje. Murilo, Marcos Rocha e Atuesta são os desfalques.

Do outro lado, o comandante do Esmeraldino, Émerson Avila, não tem novas baixas em seu plantel.

Goiás: Marcelo Rangel; Apodi, Lucas Halter, Sidimar, Sander; Morelli, Diego, Palacios, Zé Ricardo; Vinícius e Matheus Peixoto.

Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, Mayke, Luan, Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga; Dudu, Artur e Rony.

Quem vai apitar o jogo de hoje?

O árbitro Wagner do Nascimento Magalhaes vai apitar o jogo do Palmeiras hoje contra o Goiás pela rodada do Brasileirão. Os auxiliares escalados foram Kleber Lucio Gil, Thiago Henrique Neto Correa Farinha e o quarto árbitro Rubens Paulo Rodrigues.

No VAR, árbitro de vídeo, o responsável é Rodrigo D Alonso Ferreira.

Próximo jogo do Palmeiras

Depois de jogar contra o Goiás neste domingo, pela rodada do Brasileirão, o Palmeiras prepara o seu esquadrão para entrar em campo na quarta-feira, 10 de maio, contra o Grêmio.

O duelo é válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, às 21h30, horário de Brasília, no Allianz Parque, na capital paulista. Os dois lutam pelo G-4.

