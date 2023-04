Saiba como assistir ao jogo do Brasileirão hoje. Foto: Reprodução Vítor Silva BFR / Rafael Machaddo EC Bahia

Partida é válida pela segunda rodada do Brasileirão nesta segunda-feira

Quem vai transmitir Bahia x Botafogo online no Brasileirão - 24/04

Quem vai transmitir Bahia x Botafogo online no Brasileirão – 24/04

Para fechar a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o duelo entre Bahia x Botafogo será disputado nesta segunda-feira, 24 de abril, às 20h, horário de Brasília, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Os anfitriões buscam a primeira vitória enquanto os visitantes querem a parte de cima da tabela.

O árbitro Raphael Claus foi escalado para apitar o jogo desta segunda. No VAR, árbitro de vídeo, Thiago Duarte Peixoto será o responsável.

Qual canal vai passar Bahia x Botafogo hoje

Os canais SporTV e Premiere transmitem o jogo do Bahia x Botafogo nesta segunda-feira ao vivo. Nenhum canal de TV aberta vai emitir a partida.

Ambas as emissoras só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura como a Sky, DirecTV GO, Oi, Vivo e a Claro. Entre em contato com o seu operador para adquirir ambas na programação.

O pay-per-view, entretanto, só pode ser adquirido por valor extra na mensalidade. Cada operado oferece um valor diferente, assim como pacotes diferentes estão disponíveis no site oficial do Premiere.

Como assistir o jogo online

Além de acompanhar na TV, também dá para assistir a partida no GloboPlay, serviço de streaming para assinantes da Rede Globo.

Mas como assistir na plataforma? O primeiro passo é ser assinante, ou seja, pagar o valor necessário por mês.

Os dois pacotes que constam a transmissão dos canais SporTV e Premiere são: "GloboPlay + Canais Ao vivo" e "GloboPlay e Premiere". Ou seja, escolha um dos dois se quiser assistir ao vivo a partida entre Bahia x Botafogo nesta segunda-feira no Brasileirão.

Acesse a plataforma com o seu email e a senha, dê enter e procure no mosaico a opção de canais ao vivo. Daí, é só assistir como e onde quiser.

Escalações de Bahia x Botafogo

Bahia: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Vítor Hugo, Rezende, Jacaré; Thaciano, Yago Felipe, Chávez; Ademir, Everaldo e Cauly.

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta, Marçal; Tchê Tchê, Danilo Barbosa, Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares.

O técnico Renato Paiva não tem Marcos Victor.

Para Luís Castro, o goleiro Gatito e Patrick de Paula, Hugo, Marçal e Kayque são desfalques.

Resultados da segunda rodada do Brasileirão

Dez partidas foram disputadas neste fim de semana pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, a primeira divisão do futebol.

Sábado, 22/04:

Fluminense 2 x 0 Athletico PR

São Paulo 3 x 0 América MG

Cuiabá 1 x 1 RB Bragantino

Cruzeiro 1 x 0 Grêmio

Domingo, 23/04:

Internacional 2 x 1 Flamengo

Santos 0 x 0 Atlético MG

Vasco 2 x 2 Palmeiras

Coritiba 0 x 1 Fortaleza

Goiás x Corinthians

Leia também: Quantas rodadas tem o Brasileirão 2023?