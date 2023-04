Confira onde vai passar o jogo do Athletico PR hoje. Foto: Reprodução José Tramontin/athletico.com.br

Duelo na primeira rodada do Brasileirão será transmitido apenas no serviço de streaming do clube

Quem vai transmitir o jogo do Athletico PR x Goiás hoje (15/04/2023)

Quem vai transmitir o jogo do Athletico PR x Goiás hoje (15/04/2023)

O Athletico PR recebe o Goiás no fim de tarde deste sábado, 15 de abril, pela primeira rodada do Brasileirão na Série A. O jogo acontece na Arena da Baixada, em Curitiba, às 18h30 (Horário de Brasília). Os dois clubes vem de derrotas e, por isso, o duelo deste sábado vai servir como a retomada na temporada.

VEJA TAMBÉM: Guia do Brasileirão 2023

Onde vai passar o jogo do Athletico PR hoje

Nenhum canal de televisão vai passar a partida entre Athletico e Goiás neste sábado. O Furacão Live e o Youtube são as únicas plataformas que vão transmitirem o duelo da primeira rodada do Brasileiroa hoje.

O serviço de streaming pertence ao clube paranaense. Dois planos estão à venda para os torcedores: o Match, por R$ 14,90 cada jogo, e o Premium por R$ 19,90 por mês ou R$ 199,90 no ano, com direito bastidores, melhores momentos, entrevistas e jogos gravados para assistir quando quiser.

Para ver de graça é só sintonizar no CazéTV pelo Youtube ou Twitch. O canal do influenciador Casimiro garantiu o direito dos confrontos em que é mandante no Brasileirão.

Dá para assistir ambas as plataformas no computador pelo site (furacaolive.com.br) ou nos aplicativos para celular, tablet ou smartv.

Vitor Roque é o destaque do Furacão

Com apenas 18 anos, Vitor Roque carrega a responsabilidade de ser o futuro do futebol brasileiro. Na temporada passada, o garoto foi responsável pela primeira classificação do Athletico na Libertadores em toda a história. Vitor marcou o gol da vitória contra o Palmeiras na semifinal.

Este ano, ele pode fazer novamente a diferença no elenco do Furacão. Não é possível prever como o treinador Paulo Turra vai utilizar o garoto, titular ou reservas em todos os jogos, mas com certeza os torcedores vão assistir e ouvir muito sobre o jovem atacante.

Nesta temporada, ele tem oito jogos e quatro gols marcados.

Quando é a próxima corrida da F1 será no GP do Azerbaijão

Escalações de Athletico PR x Goiás

Paulo Turra, comandante do Furacão, continua sem Marcelo Cirino.

Para o técnico Guto Ferreira, do Goiás, nenhum novo desfalque foi constatado no plantel do esmeraldino.

Athletico PR: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno, Pedrinho; Fernandinho, Erick, David Terans; Cannobio, Cuello e Pablo.

Goiás: Tadeu; Apodi, Sidimar, Sander, Melo; Fellipe Bastos, Willian Oliveira, Dieguinho; Vinícius, Alesson e Nicolas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brasileirão Assaí (@brasileirao)

Leia também: Quando começa o Brasileirão Série B 2023