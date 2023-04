Duelo será transmitido na TV paga e no serviço de streaming nesta sexta-feira

Quem vai transmitir o jogo do Atlético GO x CRB online hoje - 21/04

O CRB estreia na Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, 21 de abril, contra o Atlético Goianiense na segunda rodada. O jogo do Atlético GO hoje vai ser no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, às 16h30, horário de Brasília. O duelo abre a rodada deste fim de semana.

O Dragão empatou na primeira rodada da competição, enquanto o CRB não entrou em campo.

Assistir jogo do Atlético GO online hoje

Para assistir na internet o jogo do Atlético GO e CRB hoje é só acessar o GloboPlay. A plataforma de streaming disponibiliza a transmissão dos canais SporTV e Premiere em tempo real com imagens nesta sexta-feira.

O streaming é boa opção para quem não tem a televisão paga em casa, mas quer acompanhar todas as emoções da Série B do Brasileirão na temporada. Diferentes pacotes estão à venda no site (globoplay.globo.com).

Acesse o aplicativo de sua preferência, insira o email e a senha, dê play, escolha no mosaico de canais ao vivo o canal e pronto, você pode torcer por seu clube do coração sem precisar sair de casa.

Como chegar no Estádio Antônio Accioly hoje?

O Estádio Antônio Accioly está localizado na Avenida Perimetral, nº 921, no Setor Campinas, em Goiânia, estado de Goiás. Para chegar ao espaço o torcedor pode optar pelas linhas de ônibus 010, 011, 014, 105, 117, 403 e 938.

A estação mais próxima é a avenida 24 de outubro, que fica apenas quatro minutos a pé do estádio. O torcedor que vai de carro deve ficar atento ao trânsito próximo do estádio e verificar se tem estacionamento.

A capacidade do Estádio Antônio Accioly é de 12.500 torcedores.

Para o duelo desta sexta-feira, as escalações de CRB e Atlético Goianiense deverão se formar da seguinte maneira:

Atlético GO: Ronaldo; Jefferson, Emerson, Lucas, Rodrigo Alves; Matheus Sales, Rhaldney, Shaylon; Airton, Luiz Fernando e Gustavo Lopes.

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Anderson Conceição, Guilherme Romão; Auremir, Juninho, João Paulo; Copete e Anselmo Ramon.

Quantas rodadas tem o Brasileirão 2023?

Próximos jogos

O Atlético Goianiense volta a jogar no próximo sábado, 29 de abril, contra o Tombense, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida vai ser às 18h15, horário de Brasília, no Estádio Soares de Azevedo, em Minas Gerais.

Já o CRB disputará a partida de volta contra o Athletico PR na terça-feira, 25 de abril, às 21h30, horário de Brasília, na Arena da Baixada, em Curitiba. O primeiro jogo foi 1 a 0 para o CRB, em casa.

