Quem vai transmitir o jogo do Galo x Vasco hoje no Brasileirão - 15/04

Quem vai transmitir o jogo do Galo x Vasco hoje no Brasileirão – 15/04

Para fechar a primeira rodada do Brasileirão em grande estilo neste sábado, Atlético Mineiro e Vasco protagonizam acirrado embate no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A bola vai rolar entre as equipes às 21h (horário de Brasília) valendo os três pontos.

O Galo venceu o Brasil de Pelotas na Copa do Brasil enquanto o Vasco está sem jogar desde que perdeu para o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca.

Qual canal vai passar o jogo do Vasco hoje ao vivo

Os canais SporTV e Premiere vão transmitir o jogo do Atlético e Vasco neste sábado. Nenhuma emissora de televisão aberta vai exibir a estreia dos elencos no Brasileirão.

Ambos os canais estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura. Isso significa que é preciso tê-los na programação para acompanhar ao vivo as imagens do jogo. Caso contrário, entre em contato com o seu operador.

O pay-per-view, por outro lado, está disponível por valor extra na mensalidade.

Como assistir Atlético x Vasco online hoje

Para quem não tem a TV paga em casa ou simplesmente prefere assistir tudo na internet, a opção é o serviço de streaming GloboPlay.

A plataforma dispõe a programação dos canais para assistir. No entanto, é preciso contar com ambos em seu pacote para ter acesso a eles. Caso contrário, não dá para ver.

Só quem é assinante pode entrar no GloboPlay.

Próxima corrida da F1 será no GP do Azerbaijão

O que esperar do Vasco no Brasileirão?

Foram dois anos de sofrimento na segunda divisão. Na temporada passada, finalmente, o Vasco conquistou o tão sonhado acesso para a elite do Campeonato Brasileiro.

O Cruz Maltino carimbou o passaporte para a Série A ao ocupar a quarta posição com 62 pontos, somados em 17 vitórias, 11 empates e dez derrotas. O time está pronto para trilhar o seu caminho na elite mais uma vez e, quem sabe, brigar para conquistar o quinto título.

O Vasco trouxe para complementar o seu elenco os goleiros Léo Jardim e Ivan, os zagueiros Manuel Capasso, Léo Pelé e Robson Bambu, os laterais Paulo Henrique, Pumita e Lucas Piton, os volantes Andrey Santos, Jair, Patrick de Lucca e os atacantes Rwan Seco, Orellano e Pedro Raul.

Arbitragem

A escala de arbitragem da CBF definiu Raphael Claus para apitar o jogo do Atlético e Vasco neste sábado, ao lado dos auxiliares Alex Ang Ribeiro, Luanderson Lima e o quarto árbitro Michel Patrick Costa.

Para cuidar do VAR, árbitro de vídeo, Joé Mocellin foi escalado. O profissional será responsável por observar todos os lances da partida envolvendo faltas, possíveis pênaltis e cartões amarelos e vermelhos.

Jogos da terceira fase da Copa do Brasil 2023

Escalações de Atlético MG x Vasco

A diretoria do Galo confirmou a permanência de Eduardo Coudet. Para a estreia do Brasileirão, o comandante não terá Guilherme Arana, Igor Rabello, Vargas, Kardec e Allan, todos lesionados.

Para Mauricio Barbieri, Gabriel Dias, De Lucca e Riquelme são desfalques.

Atlético MG: Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Maurício Lemos, Rubens; Pedrinho, Otávio, Patrick, Zaracho; Paulinho e Hulk.

Vasco: Léo Jardim; Capasso, Léo Pelé, Lucas Piton, Pumita Rodriguez; Rodrigo, Andrey, Jair; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vasco (@vascodagama)

Leia também: Playoffs da NBA 2023: como funciona, times classificados