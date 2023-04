Quem vai transmitir o jogo do São Paulo x América MG online hoje - 22/04

Partida neste sábado marca a estreia de Dorival Júnior no comando do elenco

São Paulo e América Mineiro foram derrotados na primeira rodada. Agora, buscam a primeira vitória no Campeonato Brasileiro neste sábado, 22 de abril, no Morumbi. O jogo do São Paulo vai ser às 18h30, horário de Brasília.

O Tricolor ocupa o 14ª lugar na tabela enquanto o Coelho está na penúltima posição.

Onde vai passar o jogo do São Paulo hoje

Com exclusividade, o Premiere transmite o jogo do São Paulo e América neste sábado, às 18h30, para todos os estados do Brasil.

Nenhum canal da televisão aberta vai passar o duelo da segunda rodada do Brasileirão. Os direitos pertencem à Rede Globo, que define quais embates ganham projeção e em quais dias.

Entre em contato com o seu operador para comprgar o pay-per-view por valor extra na mensalidade.

Assistir São Paulo na internet hoje

O sinal do GloboPlay está disponível para quem é cliente do streaming. Dá para assistir em tempo real o duelo entre São Paulo e América na plataforma.

Os pacotes "GloboPlay e Premiere" e "GloboPlay + Canais ao vivo e Premiere" dão a possibilidade do torcedor acompanhar a programação do pay-per-view com apenas um toque no celular.

O streaming pode ser acessado pelo computador (globoplay.globo.com), aplicativo no celular, consoles, videogames, smartv e tablets.

Dorival Júnior é o novo técnico do São Paulo

O jogo do São Paulo e América neste sábado marca a estreia do técnico Dorival Júnior sob o comando do elenco são paulino. O profissional substitui Rogério Ceni, demitido na última quinta-feira.

Esta é a segunda passagem de Dorival pelo Tricolor. Em 2017 e 2018, ele ajudou o clube a evitar o rebaixamento para a segunda divisão do Brasileirão, mas não ganhou títulos.

Na temporada passada, ele ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil com o Flamengo.

Escalações de São Paulo x América MG

Dorival Júnior assume o comando do grupo tricolor neste sábado.

Para o Coelho, Vagner Mancini não tem novos desfalques.

São Paulo: Rafael; Arboleda, Alan Franco, Caio Paulista, Rafinha; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Alisson; Luciano e Calleri.

América MG: Matheus Cavichioli; Nino Paraíba, Eder, Iago Maidana, Marlon; Emmanuel Martinez, Alê, Juninho; Everaldo, Felipe Azevedo e Henrique Almeida.

Próximos jogos

Após o duelo deste sábado, pela segunda rodada do Brasileirão, América e São Paulo voltam a jogar no meio da semana pela terceira fase da Copa do Brasil, partida de volta.

Na terça-feira, 25 de abril, o São Paulo vai até Itu para enfrentar o Ituano, às 21h30, horário de Brasília. No primeiro jogo, os dois não saíram do zero a zero.

Já na quarta-feira, 26 de abril, o Coelho recebe o Nova Iguaçu no Independência, às 21h30. O primeiro embate terminou em 2 a 1 para os mineiros.

