Quem vai transmitir Palmeiras x Cuiabá hoje no Brasileirão - 15/04

Saiba onde assistir o jogo do Palmeiras hoje no Brasileirão. Foto: Reprodução Cesar Greco / Palmeiras

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras estreia na nova temporada do Brasileirão neste sábado, 15 de abril, diante do Cuiabá na primeira rodada. O Allianz Parque recebe o jogo do Palmeiras hoje às 16h (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

O Verdão é o grande favorito ao título este ano, enquanto o Cuiabá terá que lutar se quiser permanecer na elite.

Qual canal vai passar jogo do Palmeiras hoje ao vivo

O Premiere transmite na TV paga o jogo do Palmeiras no Brasileirão de futebol neste sábado. O duelo tem início às 16h, horário de Brasília, no Allianz Parque, em São Paulo. Também dá para assistir no GloboPlay.

O pay-per-view está disponível em operadoras de TV por assinatura por valor extra na mensalidade. Dá para comprar o jogo avulso ou o pacote de canais de futebol completo para assistir. O torcedor deve entrar em contato com o operador.

Para assistir no celular é só acessar o GloboPlay, serviço de streaming por assinatura. Por valores diferentes, o torcedor pode se tornar membro e ter acesso ao catálogo completo.

Quem vai apitar?

O árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA) vai apitar o jogo do Palmeiras hoje contra o Cuiabá na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Os auxiliares vão ser Bruno Boschilia, Marcyano da Silva Vicente e o quarto árbitro Matheus Delgado.

No VAR, árbitro de vídeo, Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA) será o responsável por verificar cada lance da partida.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Árbitro Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)

Árbitro Assistente 2: Marcyano da Silva Vicente (MG)

Quarto Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Árbitro de Vídeo: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

AVAR: Silbert Faria Sisquim (RJ)

Escalações de Palmeiras x Cuiabá

Para o duelo deste sábado no Brasileirão, o treinador Abel Ferreira não poderá contar com Raphael Veiga, Rony, Bruno Tabata, Atuesta e Piquerez, que recentemente entrou para a lista de desfalques.

Já Ivo Vieira, comandante do Cuiabá, não tem novas baixas.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino, Jhon Jhon; Dudu, Endrick e José Lopez (Breno Lopes).

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, João Maranini, Mateusinho; Denilson, Filipe Augusto, Ceppelini; Jonathan Cafu, Wellington Silva e Deyverson.

Endrick é a promessa do futebol nacional

Com apenas 16 anos, Endrick veste a camisa do time profissional do Palmeiras. O seu desempenho impecável na Copa São Paulo de Futebol Júnior chamou a atenção do técnico Abel Ferreira e também dos torcedores, que imploraram para o garoto representar o elenco titular.

Mas o sucesso de Endrick não para por aí. Com apenas 16 anos, ele já foi vendido para o Real Madrid, mas só vai embarcar para a Espanha quando completar a maioridade. Neste sábado, Endrick estreia no Brasileirão, o seu primeiro grande desafio em um grande clube.

São 15 partidas na temporada, com dois gols e uma assistência.

Guia do Brasileirão 2023

Quem será o maior rival do Palmeiras?

Não há como negar que o Palmeiras é o favorito ao título do Brasileirão. Porém, outros clubes também desempenham grandes campanhas na temporada, o que pode ser um problema para o alviverde.

De acordo com o ranking da ESPN, o Fluminense pode ser o grande rival do Verdão no torneio nacional. O Tricolor ganhou força depois de superar o Flamengo na Taça Guanabara e também na final do Campeonato Carioca.

Também aparecem no ranking da emissora o próprio Rubro-Negro e o Atlético MG em terceiro e quarto lugar respectivamente.

