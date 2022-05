Série B: onde assistir Sport x CRB ao vivo, horário e escalação (23/05)

Para dar continuidade em sua busca incessante até a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport recebe o CRB na noite desta segunda-feira, 23 de maio, a partir das 20h (horário de Brasília), no Estádio Ilha do Retiro, em Recife. Para não perder nenhum lance, confira onde assistir Sport x CRB ao vivo.

Onde assistir Sport x CRB ao vivo hoje?

O jogo entre Sport e CRB hoje será transmitido ao vivo no SporTV e Premiere, a partir das 20h, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o canal do SporTV exibe todas as emoções do confronto da Série B nesta segunda-feira, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Basta o torcedor sintonizar o canal e curtir as emoções do futebol.

Outra opção é acompanhar através do Premiere, pay-per-view disponível no formato de canais pela TV paga ou através da plataforma online, seja pelo aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Assinante Globo Play também pode assistir o jogo de hoje.

Informações do jogo Sport x CRB hoje:

Data: 23/05/2022

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Ilha do Retiro, em Recife, em Pernambuco

Arbitragem: Vinícius Gonçalves Dias

Onde assistir: SporTV e Premiere

+Milan é campeão italiano em 2022 após 11 anos de jejum

Sport e CRB na Série B do Brasileirão

Com três rodadas de invencibilidade, o Sport entra em campo nesta segunda-feira com todo o gás necessário para buscar os três pontos e chegar mais perto da ponta da tabela. Em terceiro lugar com 15 pontos, pode diminuir a diferença com o Cruzeiro, atual líder, para apenas um ponto, assumindo assim a vice-liderança.

Do outro lado, o CRB segue na zona de rebaixamento com apenas 7 pontos. Ocupando a 19ª posição, o grupo chegou a vencer na última rodada durante a semana, mas não conseguiu escapar da degola e, por isso, promete buscar mesmo fora de casa o resultado em seu favor nesta segunda-feira custe o que custar.

Escalação do Sport: Maílson; Hernández, Sabino, Rafael Thyere, Ewerton Diógenes; Giovanni, William Oliveira, Bruno Matias dos Santos; Parranguez, Luciano e Everton Felipe. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Escalação do CRB: Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Gilvan, Guilherme Romão; Claudinei, Maicon, Fabinho, Yago, Richard; Ramon. Técnico: Daniel Paulista

Último jogo de Sport x CRB

A última vez que as equipes de CRB e Sport se enfrentaram aconteceu em 27 de março de 2022, na temporada atual, pela semifinal da Copa do Nordeste.

Por 3 x 1, o time do Sport levou a melhor e conquistou a classificação até a final da competição. Os gols foram de Parranguez, dois, e Luciano Juba, enquanto Ramón descontou.

Confira no vídeo como foi o último jogo entre os times.