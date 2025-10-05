Esporte

Classificação da F1 atualizada: como está a pontuação em 2025

Descubra como o Grande Prêmio de Cingapura de F1 de 2025 afetou as tabelas do campeonato de pilotos e construtores de F1.

Classificação da F1 atualizada Foto: Getty Images

Em dezembro vamos conhecer o campeão da Fórmula 1 em 2025, mas a pontuação até aqui, 5 de outubro, já dá uma ideia de quem deve receber o título. Veja como ficou a classificação dos pilotos da F1 após o GP de Singapura.

Classificação dos pilotos de F1 após o GP de Singapura

Na classificação do campeonato de pilotos, o salto de Norris do quinto para o terceiro lugar no grid na bandeira quadriculada ajudou a reduzir a vantagem do companheiro de equipe Piastri para 22 pontos, com seis rodadas – incluindo três sprints restantes.

Max Verstappen fez mais progressos com o segundo lugar, enquanto continua sua improvável recuperação contra os dois pilotos da McLaren à sua frente.

A vitória de George Russell, somada ao quinto lugar de Kimi Antonelli, fortaleceu ainda mais a posição da Mercedes na segunda colocação na briga pelos construtores.

  1. Oscar Piastri (McLaren) – 336 pontos
  2. Lando Norris (McLaren) – 308 pontos
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 248 pontos
  4. George Russell (Mercedes) – 219 pontos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 169 pontos
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 125 pontos
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 76 pontos
  8. Alex Albon (Williams) – 70 pontos
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 pontos
  10. Nico Hulkenberg (Sauber) – 37 pontos
  11. Fernando Alonso (Aston Martin) – 34 pontos
  12. Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Pontos
  13. Esteban Ocon (Haas) – 28 pontos
  14. Pierre Gasly (Alpine) – 20 pontos
  15. Liam Lawson (Racing Bulls) – 20 pontos
  16. Gabriel Bortoleto (Sauber) – 18 pontos
  17. Ollie Bearman (Haas) – 18 pontos
  18. Carlos Sainz (Williams) – 16 pontos
  19. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 12 pontos
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0 pontos
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0 pontos

Classificação de construtores da F1

  1. McLaren – 617 Pontos
  2. Ferrari – 280 pontos
  3. Mercedes – 260 pontos
  4. Red Bull – 239 pontos
  5. Williams – 86 pontos
  6. Aston Martin – 62 pontos
  7. Racing Bulls – 61 pontos
  8. Sauber – 55 pontos
  9. Haas – 44 pontos
  10. Alpine – 20 pontos

