Classificação da F1 atualizada: como está a pontuação em 2025
Descubra como o Grande Prêmio de Cingapura de F1 de 2025 afetou as tabelas do campeonato de pilotos e construtores de F1.
Em dezembro vamos conhecer o campeão da Fórmula 1 em 2025, mas a pontuação até aqui, 5 de outubro, já dá uma ideia de quem deve receber o título. Veja como ficou a classificação dos pilotos da F1 após o GP de Singapura.
Classificação dos pilotos de F1 após o GP de Singapura
Na classificação do campeonato de pilotos, o salto de Norris do quinto para o terceiro lugar no grid na bandeira quadriculada ajudou a reduzir a vantagem do companheiro de equipe Piastri para 22 pontos, com seis rodadas – incluindo três sprints restantes.
Max Verstappen fez mais progressos com o segundo lugar, enquanto continua sua improvável recuperação contra os dois pilotos da McLaren à sua frente.
A vitória de George Russell, somada ao quinto lugar de Kimi Antonelli, fortaleceu ainda mais a posição da Mercedes na segunda colocação na briga pelos construtores.
- Oscar Piastri (McLaren) – 336 pontos
- Lando Norris (McLaren) – 308 pontos
- Max Verstappen (Red Bull) – 248 pontos
- George Russell (Mercedes) – 219 pontos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 169 pontos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 125 pontos
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 76 pontos
- Alex Albon (Williams) – 70 pontos
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 pontos
- Nico Hulkenberg (Sauber) – 37 pontos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 34 pontos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Pontos
- Esteban Ocon (Haas) – 28 pontos
- Pierre Gasly (Alpine) – 20 pontos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 20 pontos
- Gabriel Bortoleto (Sauber) – 18 pontos
- Ollie Bearman (Haas) – 18 pontos
- Carlos Sainz (Williams) – 16 pontos
- Yuki Tsunoda (Red Bull) – 12 pontos
- Franco Colapinto (Alpine) – 0 pontos
- Jack Doohan (Alpine) – 0 pontos
Classificação de construtores da F1
- McLaren – 617 Pontos
- Ferrari – 280 pontos
- Mercedes – 260 pontos
- Red Bull – 239 pontos
- Williams – 86 pontos
- Aston Martin – 62 pontos
- Racing Bulls – 61 pontos
- Sauber – 55 pontos
- Haas – 44 pontos
- Alpine – 20 pontos