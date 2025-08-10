Ao vivo: onde assistir o jogo do Orlando City x Inter Miami (10/08/25)

O Inter Miami volta a jogar na MLS neste domingo, 10 de agosto, e vai enfrentar o rival estadual Orlando City SC no segundo e último clássico da Flórida da temporada regular de 2025. A partida será disputada no Inter&Co Stadium em Orlando, Flórida, Estados Unidos, a partir das 21h (de Brasília).

Como assistir Orlando City x Inter Miami

Para assistir ao jogo de hoje, dia 10, os fãs podem acompanhar pelo MLS Season Pass e Apple TV. Nenhuma emissora faz a transmissão da partida da MLS, a Major League Soccer.

O Inter Miami sofreu um duro golpe na fase de abertura da Copa da Liga após a lesão do craque Lionel Messi. A equipe sai da pausa buscando encontrar consistência na MLS, algo com que o time tem lutado ultimamente. Embora tenham vencido três partidas consecutivas no início de julho, resultados difíceis contra o FC Cincinnati os mantiveram fora dos quatro primeiros colocados.

O Orlando conquistou pontos em quatro das últimas cinco partidas da liga antes do intervalo, incluindo vitórias sobre o New England Revolution e o Columbus Crew.

Miami está em quinto lugar na Conferência Leste, dois pontos atrás do Crew, que está em quarto. Orlando está em sexto no Leste, um ponto atrás de Miami e oito à frente do décimo colocado.

Escalações

Orlando

Goleiro: Pedro Gallese.

Defensores: David Brekalo, Robin Jansson, Rodrigo Schlegel, Alex Freeman.

Meio-campistas: Ivan Angulo, César Araujo, Eduard Atuesta, Marco Pasalic.

Atacantes: Luis Muriel, Martín Ojeda.

Inter Miami

Goleiro: Rocco.

Defensores: Jordi Alba, Gonzalo Lujan, Maximiliano Falcon, Marcelo Weigandt.

Meio-campistas: Telasco Segovia, Sergio Busquets, Rodrigo De Paul, Yannick Bright.

Atacantes: Luis Suárez, Tadeo Allende.

Messi não jogo neste domingo.