Ao vivo: onde assistir o jogo do Real Madrid x Real Sociedad na La Liga hoje (13/9)

Veja tudo sobre a transmissão e escalação para o jogo do Real Madrid neste sábado

O Real Madrid visita Real Sociedad neste sábado, 13, no que será o primeiro jogo após a pausa da FIFA. O calendário não está ficando mais fácil para os merengues, então é hora de ganhar impulso para o que está por vir. O jogo acontece no Estádio Municipal de Anoeta, em San Sebastián.

Horário do jogo do Real Madrid hoje e transmissão

O jogo do Real Madrid hoje começa às 11h15 (de Brasília) e terá transmissão da Disney+. O duelo não terá transmissão da televisão aberta, sendo a emissora da Disney o único canal a transmitir a partida.

O início da temporada nacional dos Blancos foi estável, mas não espetacular. Um pênalti convertido por Kylian Mbappé foi suficiente para garantir a vitória em casa por 1 a 0 sobre o Osasuna, em um jogo que se destacou principalmente pelas estreias de Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen e Álvaro Carreras.

Em sua primeira aparição na primeira divisão em 24 anos, o Oviedo não poderia ter tido um começo mais difícil. Perdeu a partida fora de casa contra o Villareal, tendo o estreante Alberto Reina sido expulso. E agora enfrenta o Real Madrid, 36 vezes campeão.

O Real Madrid deve escalar Courtois, Trent, Militão, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Güler, Valverde, Rodrygo, Vinicius, Mbappé.

A Real Sociedadtem Remiro, Aritz, Caleta-Car, Zubeldia, Muñoz, Gorrotxategi, Sucic, Marin, Barrenetxea, Guedes, Oyarzabal. Subs: Díaz, Alexander-Arnold, Asencio, Ceballos, Gonzalo García, Fran, García, Lunin, Mestre, Militão, Alaba, Vinícius Júnior, Pitarch

Como é o Campeonato Espanhol?

A La Liga foi criada em 1928 e foi cancelada durante a Guerra Civil, de 1936 a 1939. O campeonato espanhol de futebol coloca 20 times uns contra os outros , cada um representando uma cidade do país: Madri, Barcelona, Málaga, Sevilha, Bilbao… Todos os clubes devem se enfrentar duas vezes : uma vez em casa e outra na casa do adversário, o que significa que esta competição dura quase o ano inteiro.

Mas não pense que há jogos de futebol todos os dias, não, não! Ao longo dos 11 meses que dura a La Liga (nome do campeonato espanhol de futebol), são exatamente 38 dias de jogo. A La Liga começa em agosto e termina em junho do ano seguinte.

Uma partida vencida permite que o time vencedor acumule 3 pontos; um empate vale 1 ponto e uma derrota não vale nada, como você deve ter imaginado.

No final da temporada, os 4 primeiros colocados na classificação da La Liga se classificam para a Liga dos Campeões da UEFA e os 5º e 6º para a Liga Europa.