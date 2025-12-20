Futebol

Ao vivo: onde vai passar Tottenham x Liverpool e palpites de sábado

Jogo da Premier League começa às 14h30

Escrito por Anny Malagolini
O Tottenham recebe o Liverpool no Tottenham Hotspur Stadium em um grande confronto da Premier League neste sábado, 20 de dezembro. A partida tem transmissão para o Brasil a partir das 14h30 (de Brasília).

Onde assistir Tottenham x Liverpool

Neste sábado, os torcedores da Premier League podem assistir o jogo ao vivo pela Disney+, streaming. Nenhuma emissora aberta exibe a partida.

O Tottenham chega ao fim de semana na 11ª posição da tabela da Premier League, com 22 pontos, e vem de uma pesada derrota por 3 a 0 para o Nottingham Forest na última rodada.

O Liverpool, atual campeão, ocupa a sétima posição na tabela com 26 pontos, após a vitória por 2 a 0 sobre o Brighton no último fim de semana, e está a dois pontos do G4.

Palpite do jogo

Nos últimos 17 jogos fora de casa sob o comando de Arne Slot contra o Liverpool, 12 terminaram com menos de 3,5 gols. O dado chama atenção e ajuda a entender qual pode ser o caminho mais seguro para quem avalia uma aposta no time de Anfield neste confronto.

Do outro lado, o Tottenham segue com dificuldades claras no setor ofensivo. A equipe sofre para transformar posse em chances reais e os números escancaram o problema: média de 9,6 finalizações por partida, apenas 3,3 no alvo, 1,0 gol esperado a cada 90 minutos e 1,8 grandes chances criadas. É um rendimento que coloca o ataque dos Spurs entre os piores da Premier League, o quarto menos eficiente da competição. Diante desse cenário, não seria surpresa se mais uma partida com poucos gols entrasse na conta.

Previsão de placar: 0 a 2.

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

