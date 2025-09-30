Ao vivo: qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje (30/09)
Emissora transmite Benfica e Chelsea
Terça-feira é dia de futebol na tela do SBT. O torcedor quer saber qual partida será transmitida na emissora hoje, 8 de abril, em qualquer estado do Brasil. A transmissão começa às 16h, logo após Fofocalizando. Confira a programação.
Jogo de hoje no SBT (30/09/2025)
O SBT transmite na TV aberta o jogo do Chelsea e Benfica nesta terça-feira, 30 de abril, a partir das 16h. A transmissão do jogo no SBT será para todo o Brasil.
Além de acompanhar a programação da emissora na televisão, é possível acompanhar também o jogo no site www.sbt.com.br e também no aplicativo SBT Vídeos.
Acesse o portal, clique na opção “ao vivo” localizado no menu principal e espere carregar. Depois, dê o play no vídeo que aparece na tela principal do seu computador ou celular e, aí, assista a programação do canal ao vivo e de graça. Não precisa se inscrever ou pagar nada por isso.
Outra oportunidade para ver a retransmissão com imagens do SBT é só baixar o aplicativo do SBT Vídeos no celular, tablet e smartv de graça. Dá para ver a programação do canal ao vivo.
Onde assistir Chelsea x Benfica hoje
Além do SBT, o jogo do Chelsea e Benfica terá transmissão para o Brasil através na TNT, no canal fechado, e também pelo stremaing da HBO Max. Em Portugal a partida pode ser assistir pelo canal Sport1 ao vivo.
O canal TNT Sports (antiga Esporte Interativo) transmite grandes competições, como a UEFA Champions League e alguns torneios internacionais. Hoje, a maior parte da programação está disponível no streaming.
O canal TNT Sports está disponível em pacotes de TV a cabo (como Claro, Sky, Oi, Vivo). Basta sintonizar no canal ou usar os apps das operadoras.
O canal HBO é conhecido por filmes e séries, mas hoje está integrado ao HBO Max, que também abriga os conteúdos esportivos da Warner Bros. Discovery, incluindo as transmissões da TNT Sports. Ou seja, ao assinar o HBO Max, você terá acesso não só ao catálogo de entretenimento da HBO, mas também aos jogos de futebol transmitidos pela TNT Sports.
Passo a passo para assistir futebol ao vivo na HBO Max
- Acesse o site ou baixe o app HBO Max.
- Clique em “Assine Agora” e escolha o plano (mensal, trimestral ou anual).
- Cadastre seu e-mail e forma de pagamento.
- Após o login, vá até a aba Esportes.
- Selecione o jogo da Champions League ou outro campeonato em transmissão ao vivo.