Arbitragem do jogo São Paulo x Palmeiras é afastada após polêmica

Pênalti do São Paulo não foi marcado em jogo marcado por tensão

Escrito por Anny Malagolini
Arbitragem do jogo São Paulo x Palmeiras Foto: Getty Images

A Comissão de Arbitragem da CBF anunciou que afastará e dará treinamento de aperfeiçoamento aos árbitros Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva, que apitaram o polêmico jogo do São Paulo e Palmeiras. A partida, válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou em 3 x 2 para o Alviverde e como muitas reclamações da torcida Tricolor.

Como foi o jogo São Paulo x Palmeiras no Morumbi

O jogo foi disputado no Morumbis, a partida começou com vantagem do time da casa. No entanto, quando a partida ainda estava em 2 a 0, a arbitragem não marcou um cartão vermelho a Andreas Pereira, do Palmeiras, e também ignorou um pênalti.

Para o Tricolor, a arbitragem prejudicou o jogo, que acabou sendo virado pelo Palmeiras. Com a vitória, o Verdão chegou a liderança do campeonato.

Ainda segundo a CBF, além de Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva, Lucas Casagrande e Gilberto Rodrigues Castro Junior, que apitou Red Bull Bragantino e Grêmio, também está temporariamente afastada.

“A Comissão de Arbitragem da CBF informa que os árbitros centrais e de vídeo (VAR) das partidas Red Bull Bragantino x Grêmio e São Paulo x Palmeiras, válidas pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025, serão condicionados a treinamento, aprimoramento e avaliação interna, para posterior retorno às atividades”, diz a nota da entidade.

