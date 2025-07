Artilheiro do Chelsea, Pedro Neto joga contra o Palmeiras hoje?

Chelsea e Palmeiras se enfrentam nesta sexta-feira, 4 de julho, em jogo decisivo das quartas de final do Mundial de Clubes. O duelo acontece no Lincoln Financial Field, com capacidade para 67.600 pessoas, mas ainda há indefinições para a partida, especialmente em relação à escalação do artilheiro Pedro Neto.

O atacante do clube é português e era amigo de Diogo Jota, que morreu na quinta-feira em um acidente de carro na Espanha. Consternado pela morte do conterrâneo, Pedro Neto foi dispensado do treino na quinta-feira.

Pedro Neto é o maior artilheiro de todos os tempos do Chelsea em torneios da Copa do Mundo de Clubes com 3 gols. Por isso, a ausência do jogador preocupa a torcida, enquanto dá mais confiança para o Alviverde.

Escalação do Chelsea tem Pedro Neto?

Nunca se sabe o que esperar da escalação de Enzo Maresca, principalmente nesta Copa do Mundo de Clubes. No entanto, em um jogo tão importante como este, o italiano não pode apostar em rotações, ou o Chelsea pode muito bem ser eliminado da competição. Pedro Neto recebeu licença médica após a morte de seu amigo Diogo Jota e não há confirmação se participará do jogo.

Escalação prevista do Chelsea contra o Palmeiras (4-2-3-1): Sánchez; James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Santos, Fernández; Neto, Palmer, Madueke; Jackson

Escalação prevista do Palmeiras contra o Chelsea (4-2-3-1): Wéverton; Giay, Micael, Fuchs, Vanderlan; Martínez, Rios; Estêvão, Torres, Allan; Roque

O que esperar do jogo do Chelsea x Palmeiras hoje no Mundial

O Chelsea busca chegar à sua 19ª semifinal em torneios internacionais desde 1966 e guarda ótimas lembranças do último confronto entre as duas equipes. Foi na final da competição anterior, de menor porte, em 2022, com uma vitória dos londrinos por 2 a 1 em Abu Dhabi.

Ambas as equipes precisaram de prorrogação para chegar às quartas de final deste ano. Os Blues venceram o Benfica por 4 a 1, após um atraso de duas horas devido ao mau tempo. O Palmeiras, de São Paulo, venceu o Botafogo, do Rio de Janeiro, por 1 a 0 em um jogo acirrado, exclusivamente brasileiro, nas oitavas de final.

Caso o Chelsea, última esperança da Inglaterra no Mundial de Clubes deste ano, vença o Palmeiras, nosso adversário na semifinal será o vencedor do confronto entre o time saudita que chocou o Manchester City, o Al-Hilal, e o Fluminense de Thiago Silva, que venceu a Inter de Milão por 2 a 0. O jogo acontecerá em Nova Jersey na terça-feira, 8 de julho, às 20h (horário do Reino Unido).