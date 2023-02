Assista aos gols do Corinthians hoje na vitória contra o Mirassol no Paulistão 2023

Mais três pontos para o Corinthians! O elenco alvinegro venceu o Mirassol por 3 a 0 neste domingo, 19 de fevereiro, em confronto válido pela décima rodada do Campeonato Paulista na Neo Química Arena, na capital paulista. Confira como a partida neste domingo de carnaval e assista aos gols.

O time do Corinthians, comandado pelo técnico Fernando Lázaro, foi para campo neste domingo com: Cássio; Fagner, Gil, Méndez, Fabio Santos; Roni, Giuliano, Renato Augusto; Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto.

Qual o placar do jogo do Corinthians hoje?

O jogo do Corinthians terminou em 3 x 0, com gols de Roger Guedes e Renato Augusto no primeiro tempo e depois no segundo tempo mais um de Róger, o artilheiro do Paulistão com sete gols até aqui.

O Timão fez um bom jogo, mas esbarrou em um Mirassol organizado e com lado ofensivo bastante presente dentro de campo no embate.

FIM DE PAPO! O Timão venceu o Mirassol e está matematicamente classificado para a próxima fase do Paulistão#SCCPxMIR #DiaDeCorinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/MORPoTn0XW — Corinthians (@Corinthians) February 19, 2023

Como foi o jogo Corinthians x Mirassol

Neste domingo, o Corinthians foi quem levou a melhor no duelo contra o Mirassol no Campeonato Paulista. Com gols de Roger Guedes, dois, e Renato Augusto, o elenco alvinegro soma os três pontos e consequentemente segue na liderança do grupo C da fase classificatória.

PRIMEIRO TEMPO

O fato de jogar fora de casa pareceu não assustar o Mirassol. O time do interior começou melhor com Camilo e Negueba. O Corinthians respondeu aos 5 minutos no relógio com Roni, mas o goleiro Muralha tirou a tentativa do volante de soco.

O Timão foi crescendo aos poucos na partida. Róger Guedes perdeu grande chance aos 6 minutos, mas três minutos depois ele conseguiu acertar em cheio as redes de Muralha. A jogada começou com Renato Augusto que encontrou Yuri Alberto na área que, em lindo tapa, ajeito para Róger abrir o placar.

Assista ao gol de Róger Guedes.

É O GOL DO CORINTHIANS! Róger Guedes abre o placar contra o Mirassol na Neo Química Arena! Corinthians x Mirassol é AGORA na @hbomaxbr e na @tntbr. Vem com a gente assistir! https://t.co/SZxaEftqb5 #PaulistãoNaTNT #PaulistãoNaHBOMax pic.twitter.com/PuTAlIqdUV — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) February 19, 2023



Mesmo em desvantagem, o Mirassol não tirou o pé. Camilo apareceu aos 12 livre, mas Cássio espalmou. O meia do clube do interior paulista foi fundamental para o bom desempenho neste domingo em três tentativas no primeiro tempo, forçando a defesa alvinegra a trabalhar.

Enquanto o Corinthians continuava exposto na entrada da área, o Mirassol aproveitou.

Fernandinho, aos 28, soltou uma bomba de fora da área, mas Cássio defendeu. Na reta final da partida o Corinthians conseguiu equilibrar. Teve boa oportunidade aos 37 com Gil após o escanteio, enquanto Renato Augusto aos 45 ampliou o resultado para o Corinthians em tapa de fora da área.

Confira o segundo gol.

É O SEGUNDO GOL DO CORINTHIANS! Renato Augusto dá um belo tapa de fora da área e marca o 2 a 0 contra o Mirassol! Corinthians x Mirassol é AGORA na @hbomaxbr e na @tntbr. Vem com a gente assistir! https://t.co/SZxaEftqb5 #PaulistãoNaTNT #PaulistãoNaHBOMax pic.twitter.com/9XeTMK6gxE — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) February 19, 2023



Camilo e Fernandinho ainda mostraram trabalho na reta final, mas novamente esbarraram em boas defesas do Cássio. Do lado os anfitriões, o goleiro foi o melhor em campo e fundamental para segurar o resultado.

SEGUNDO TEMPO

O Corinthians voltou melhor no segundo tempo. O elenco conseguiu trabalhar a bola e aproveitar os erros do adversário em cada novo passe e tentativa de ataque. Yuri Alberto e Róger Guedes assustaram a defesa dos visitantes, mas sem sucesso.

O Mirassol teve pênalti marcado em seu favor aos 8 minutos. Cássio atingiu Luiz Otávio e o árbitro assinalou no mesmo instante. Na cobrança, Camilo assumiu a responsabilidade mas a estrela do goleiro do Corinthians brilhou: a muralha defendeu com a perna no meio do gol.

Os torcedores não tiveram nem tempo de comemorar a defesa do Cássio. Giuliano encontrou passe milimétrico para Róger Guedes marcar o terceiro dos anfitriões.

Confira o gol.

É O TERCEIRO GOL DO CORINTHIANS! Logo após Cássio pegar o pênalti, o Róger Guedes faz mais um para o Timão: 3 a 0! Corinthians x Mirassol é AGORA na @hbomaxbr e na @tntbr. Vem com a gente assistir! https://t.co/SZxaEftqb5 #PaulistãoNaTNT #PaulistãoNaHBOMax pic.twitter.com/J5CfoYkMZz — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) February 19, 2023



Após o terceiro gol, o Timão conseguiu se encontrar na partida e melhorar o seu futebol. Róger Guedes, novo artilheiro do Paulistão, tentou marcar o quarto aos 14, mas acabou desperdiçando o chute. Fernandinho, na resposta, mandou a bola pertinho do gol de Cássio.

O Mirassol conseguiu pressionar o Corinthians na metade da etapa. Negueba, aos 23, ficou na cara do gol, mas a bola foi para fora. Já Gabriel, aos 26, acertou uma pancada na trave de Cássio. O time conseguiu se manter no ataque e em cima dos rivais, mas nada de marcar gol.

O Corinthians só respondeu aos 33 minutos com belo chute de Adson. O goleiro do Mirassol, Muralha, espalmou sem perigos e pressão para os visitantes.

O jogo neste domingo seguiu morno na reta final. Com cinco minutos de acréscimos, nada mudou no resultado para ambos os lados. Por 3 a 0, o Corinthians venceu o Mirassol e garantiu os três gols.

+ Qual foi o último título do Corinthians? Timão está de Jejum há 3 anos

Próximo jogo do Timão no Paulistão

O Corinthians volta a jogar no próximo domingo, 26 de fevereiro, contra o Santos às 16h, horário de Brasília, pela décima primeira rodada do Campeonato Paulista.

Na Vila Belmiro, o clássico paulista traz o embate na penúltima rodada da competição estadual. De um lado, o Timão está praticamente classificado até as quartas de final, enquanto o Peixe busca se afastar da zona de rebaixamento mais uma vez na competição.

A partida será exibida na Record, Paulistão Play e Premiere ao vivo para todo o Braisl.

