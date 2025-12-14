Assistir online ao vivo: onde vai passar o jogo do Vasco hoje x Fluminense
Jogo começa às 20h30
Chegou o dia da decisão da semifinal da Copa do Brasil e só resta uma pergunta: quem vai para a final? Vasco e Fluminense se enfrentam neste domingo, 14, às 20h30 (de Brasília), em busca de uma vaga. O time que ganhar o jogo hoje enfrenta o Corinthians ou o Cruzeiro. Para não perder cada lance, veja onde assistir.
No jogo de ida, o Vasco venceu o Flu por 2 a 1, então o time de São Januário chega neste domingo com vantagem.
Como assistir Vasco x Fluminense na internet
Com transmissão todo o país, o jogo do Vasco e Fluminense será transmitido pelo Sportv, Premiere e Amazon Prime ao vivo. A partida acontece no Maracanã.
SPORTV: é possível assistir tanto no site www.globoplay.globo.com como no aplicativo em dispositivos móveis como celular, tablet e smartv. Clique em ‘Entrar’, localizado no menu superior e na sequência digite o seu login e a senha, dê ‘entrar’ assim que digitar.
Em seguida, vá até o menu principal e escolha a opção ”Agora na TV”. Espere carregar e encontre o ícone do Sportv ou do Premiere para assistir ao vivo a retransmissão do jogo.
PREMIERE: o pay-per-view funciona como uma espécie de canal no Brasil. No entanto, o torcedor tem que desembolsar valor extra para comprar o pacote de canais.
AMAZON: quem é assinante do Prime Video, o streaming do Amazon, pode acompanhar a semifinal da Copa do Brasil tanto no site pelo computador como no aplicativo em qualquer dispositivo com acesso à internet.
Acesse www.primevideo.com ou entre no aplicativo, clique no espaço em branco e preencha com o seu login e a senha de usuário. Depois, dê ‘entrar’ e siga até o menu principal, onde você encontrará a propaganda da partida.