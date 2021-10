Atalanta x Lazio: onde assistir ao vivo o jogo de hoje e horário (30/10)

Em confronto direto, as equipes de Atalanta x Lazio se enfrentam neste sábado, 30/10, às 10h (horário de Brasília), pela décima primeira rodada do Campeonato Italiano no Estádio Atleti Azzurri d’Italia. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde vai passar o jogo do Atalanta x Lazio hoje ao vivo? O confronto entre Atalanta x Lazio terá transmissão ao vivo do canal ESPN 2, na TV fechada, a partir das 10h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 30 de outubro de 2021

Horário: 10h (horário de Brasília)

Local: Estádio Atleti Azzurri d’Italia, cidade de Bérgamo, na Itália

TV: ESPN 2

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Atalanta x Lazio

O elenco da Atalanta está desfalcado, já que não poderá contar com Palomino, suspenso, e Djimsiti, Gosens, Pessina e Hateboer, lesionados.

Já o elenco visitante tem Cataldi e Luis Alberto como dúvidas, enquanto Zaccagni está fora.

Atalanta : Musso; Lovato, Demiral, de Roon; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic, Zapata

: Musso; Lovato, Demiral, de Roon; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic, Zapata Lazio: Pepe Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Cataldi; Anderson, Pedro, Immobile

Principais informações sobre o jogo de hoje

A equipe da Atalanta vem de vitória por 3 a 1 contra o Sampdoria durante a semana. Agora, entra em campo buscando a segunda seguida para continuar subindo na tabela do Campeonato Italiano. Com 18 pontos em 5º, tem cinco jogos vencidos em dez confrontos disputados.

Enquanto isso, a Lazio vem logo atrás em 6º com 17 pontos. O elenco também vem de vitória na última rodada, depois de superar a Fiorentina em placar magro de 1 a 0. Porém, se ganhar o jogo de hoje, aumenta o saldo e, consequentemente, se aproxima do topo da tabela cada vez mais.

+ Quantos filhos Cristiano Ronaldo tem?