Athletico PR x jogo do Grêmio na Copinha: transmissão ao vivo (14/01/23)

É decisão na Copinha! O Grêmio enfrenta o Athletico PR neste sábado, no Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, em Franca. Pela terceira fase da competição, o jogo do Grêmio hoje vai começar às 17h15 (horário de Brasília) com transmissão na TV paga. Descubra onde assistir ao vivo a partida.

Onde assistir jogo do Grêmio na Copinha hoje

O SporTV e GloboPlay é onde assistir o jogo do Grêmio na Copinha hoje às 17h15 (horário de Brasília).

Para todos os estados do Brasil, o canal pago é o responsável pelos direitos de transmissão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A emissora, porém, está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Basta sintonizar o canal para assistir.

Outra opção é a plataforma de streaming, para quem não é assinante da TV paga. Dá para assistir no site ou no próprio aplicativo do celular, tablet ou smartv. O torcedor deve ser assinante e só assim poderá curtir a retransmissão.

Para tornar-se membro da plataforma é preciso entrar no site e escolher o melhor pacote ao seu bolso.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, vão acompanhar a partida às 16h15, horário local.

Athletico PR x Grêmio

Para chegar até aqui na fase decisiva, o Furacão fechou a fase de grupos em primeiro lugar com 7 pontos, conquistados em vitória diante do Picos, São Bento e empate com o Barretos. Na segunda fase o elenco paranaense derrotou o Guarani, com vantagem de 1 a 0 no placar.

Provável escalação do Athletico PR: Gabriel Pereira; Wellington Silva, João Vialle, Arthur, Vinicius Kauê; João Vitor, Pierre, Kevin, Juninho; Felipe e Renan Viana.

O Grêmio também fechou a primeira fase da competição em primeiro lugar com 7 pontos. O elenco gaúcho empatou com o Cruzeiro de Alagoas e ganhou do Guarani e Francana. Na segunda fase deixou o Picos para trás e agora terá um forte adversário.

Provável escalação do Grêmio: Arthur; Cristiano, João Pedro, Viery, Wesley; Milla, Hiago, Kauan; Cheron, Pedro e Zinho.

Árbitro do jogo do Tricolor gaúcho hoje

O árbitro do jogo entre Grêmio e Athletico PR vai ser Fagson Junior dos Santos.

Os assistentes serão Gilberto Aparecido e Maguinilson de Oliveira. Já o quarto árbitro vai ser João Batista do Nascimento.

No VAR, o responsável será Newton dos Reis Barreira.

Quais times estão na terceira fase da Copinha?

Trinta e dois times disputam a terceira fase da Copinha na temporada 2023. Além do jogo do Grêmio neste sábado, outros embates também serão disputados para revelar quem avança até as oitavas de final.

Confira quais são eles e os horários de cada um para não perder nada.

Goiás x Fluminense - 11h

Avaí x Floresta - 15h

Cuiabá x Cruzeiro - 15h

Novorizontino x Coritiba - 15h

Athletico PR x Grêmio - 17h15

Chapecoense x Mirassol - 18h

Sport x Corinthians - 19h30

Palmeiras x Juazeirense - 21h45

