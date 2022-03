Atlético de Alagoinhas x Juazeirense: onde assistir e horário (13/03)

Onde assistir Atlético de Alagoinhas x Juazeirense hoje? Equipes se enfrentam pela oitava rodada do Campeonato Baiano, a partir das 16h, no Estádio Carneirão, em Alagoinhas. Confira a seguir as principais informações da transmissão.

Onde assistir Atlético de Alagoinhas x Juazeirense

O canal da TV Educativa da Bahia e o Youtube vão passar o jogo do Atlético de Alagoinhas x Juazeirense. A partida terá retransmissão também do canal da emissora no Youtube, disponível também gratuitamente, para os internautas através do link.

O jogo do Atlético de Alagoinhas e Juazeirense neste domingo, 13 de março de 2022, começa às 16h, horário de Brasília, no Estádio Carneirão, em Alagoinhas, na Bahia.

Informações do jogo de hoje

Data: 13/03/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Carneirão

Onde assistir jogo de hoje: TV Educativa e Youtube

Escalação de Atlético de Alagoinhas e Juazeirense

Atlético de Alagoinhas: Jhon; Edson, Bruno, Lídio, Matheus; Sobral, Jeferson, Dionísio, Emerson; Rael, Cesinha

Juazeirense: Calaça; Dadinha, Emílio, Wendell; Waguinho, Neto Baiano, Nildo, Deysinho; Clebson, Patrick, Rodrigui

O Atlético vem de vitória em cima do CRB pela Copa do Nordeste durante a semana. Agora, precisa se impor novamente em casa para conquistar novos três pontos em busca da classificação até a próxima fase no Campeonato Baiano. O grupo aparece em terceiro lugar com 11 pontos.

Do outro lado, o Juazeirense fez história ao derrotar o Vasco durante a semana pela segunda fase da Copa do Brasil de 2022. Agora, chego a vez de disputar o Campeonato Baiano pela nova rodada. Enquanto de um lado o time tem vitórias, no estadual aparece na lanterna, com apenas 6 pontos, precisando escapar do rebaixamento para a segunda divisão com a vitória hoje.

Confira como foi o último jogo de Atlético de Alagoinhas e Juazeirense.

