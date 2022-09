Austrália x Nova Zelândia: onde assistir ao vivo hoje (24/09)

Na noite deste sábado, 24 de setembro, as seleções de Austrália x Nova Zelândia se enfrentam em amistoso internacional às 23h59 (horário de Brasília), no Eden Park, em Auckland, para cumprir a agenda do mês de setembro antes do Mundial da FIFA. Confira todas as informações do clássico neste sábado.

No primeiro amistoso que disputaram, Austrália venceu por 1 a 0 na última quinta-feira.

Onde assistir Austrália x Nova Zelândia hoje ao vivo

O jogo da Austrália x Nova Zelândia hoje vai passar no Star +, serviço de streaming, a partir das 23h59 (Horário de Brasília), para todos os estados do país ao vivo.

Sem transmissão pela televisão, o torcedor deve sintonizar a plataforma de streaming Star +, disponível apenas para assinantes. Se você já é membro, deve acessar o aplicativo com e-mail e a senha de usuários através de celular, tablet, computador e smart TV.

Para se tornar membro da plataforma, basta acessar www.starplus.com e optar pelo pacote de entretenimento que preferir, com valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

Horário: 23h59 (Horário de Brasília)

Local: Eden Park, em Auckland, na Austrália

Escalações de Austrália x Nova Zelândia hoje

Os australianos não têm desfalques para o duelo deste sábado.

Provável escalação da Austrália: Ryan; Karacic, Sainsbury, Degenek, Behich; Hrustic, Irvine, Mooy; Boyle, Taggart e Mabil.

Para os visitantes no confronto, o grupo deve manter a escalação principal já que não possui novos jogadores lesionados no plantel.

Provável escalação da Nova Zelândia: Sail; Ingham, Payne, Boxall, Pijnaker, Cacace; Just, Bell, Garbett; De Jong e Wood.

> Horário da Copa do Mundo 2022: anote a programação da fase de grupos

Histórico de Austrália x Nova Zelândia

Em toda a história do futebol na Oceania, as seleções de Austrália e Nova Zelândia se enfrentaram em 54 oportunidades, com vantagem para os australianos em trinta e quatro vitórias, oito empates e 12 triunfos para Nova Zelândia, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

Os confrontos foram realizados em amistosos, Eliminatórias da Oceania e Copa das Nações da OFC.

A última partida foi realizada na última quinta-feira, 22 de setembro, com vitória para a Austrália, no placar de 1 a 0, com gol de Awer Mabil aos 32 minutos do primeiro tempo.

Confira como foi a última partida entre as seleções.



Estreia da Austrália na Copa do Mundo 2022

A equipe da Austrália estreia na Copa do Mundo em 22 de novembro, terça-feira, contra a França, às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Al-Wakrah, no Catar. A partida é válida pela primeira rodada da fase de grupos.

Ao lado da França, a Austrália está no grupo D com Dinamarca e Tunísia. Serão apenas três rodadas onde apenas os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final. Depois, os elencos vão para as quartas de final, semifinal e por fim a final entre as duas seleções finalistas.

A Copa do Mundo estreia no domingo, 20 de novembro, entre Catar e Equador pela primeira rodada do grupo A na competição.

