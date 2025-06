Benfica hoje: onde assistir o jogo do Benfica x Bayern de Monique no Mundial

Benfica e Bayern de Munique dão continuidade às suas campanhas no Mundial de Clubes, onde se enfrentam em Charlotte. O jogo desta terça-feira, 24 de junho, é o último da fase de grupos. O time alemão já garantido na classificação para as oitavas de final, enquanto o Benfica precisa de um ponto para garantir sua classificação junto com o adversário.

Transmissão do jogo do Benfica e Bayern de Monique

A boa notícia para os fãs de futebol é que há três formas do Mundo de Clubes da FIFA: Sportv, DAZN e Cazé TV. O jogo do Benfica x Bayern de Monique começa às 16h.

O torcedor tem duas opções para assistiR no canal do Casimiro: a primeira é acompanhar tudo pelo Youtube, no canal do Cazé TV. É simples, rápido e fácil. Abra o site ou o aplicativo em seu dispositivo, pesquise “Cazé TV”, e escolha a primeira opção disponível com o logo do streamer.

Transmissão ao vivo: os espectadores também podem assistir à ação ao vivo pelo site da DAZN, mediante inscrição.

A DAZN é a emissora global da nova Copa do Mundo de Clubes e exibirá todas as 63 partidas da competição.

Escalações previstas

Bayer: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano e Raphael Guerreiro; Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala e Coman; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Benfica: Samuel Sorares, Nicolas Otamendi, Antonio Silva, Alvara Carreras, Tomas Araujo, Orkin Kikcu, Florentino Luis, Samuel Dahl, Bruma, Vangelis Pavlidis, Kerem Akurkoglu