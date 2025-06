Benfica hoje: onde assistir o jogo do Boca Juniors x Benfica no Mundial

O Boca Juniors enfrenta o Benfica nesta segunda-feira, 16 de junho, no Hard Rock Stadium em Miami Gardens, Flórida. O jogo começa às 19h (horário de Brasília), e os times vão brigar pelos primeiros três pontos no Mundial de Clubes. Se a partida terminar empatada, a diferença de gols pode ser decisiva para definir quem se classifica.

Transmissão do jogo do Benfica e Boca Juniors

A ótima notícia para os fãs de futebol é que há três formas do Mundo de Clubes da FIFA: Sportv, DAZN e Cazé TV.

O torcedor tem duas opções para assistiR no canal do Casimiro: a primeira é acompanhar tudo pelo Youtube, no canal do Cazé TV. É simples, rápido e fácil. Abra o site ou o aplicativo em seu dispositivo, pesquise “Cazé TV”, e escolha a primeira opção disponível com o logo do streamer.

Transmissão ao vivo: os espectadores também podem assistir à ação ao vivo pelo site da DAZN, mediante inscrição.

A DAZN é a emissora global da nova Copa do Mundo de Clubes e exibirá todas as 63 partidas da competição.

Escalações previstas

Boca Juniors: Agustin Marchesin, Lucas Blondel, Marcos Rojo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Milton Delgado, Kevin Zenon, Ander Hererra, Alan Velezco, Edinson Cavani, Miguel Merentiel

Benfica: Samuel Sorares, Nicolas Otamendi, Antonio Silva, Alvara Carreras, Tomas Araujo, Orkin Kikcu, Florentino Luis, Samuel Dahl, Bruma, Vangelis Pavlidis, Kerem Akurkoglu