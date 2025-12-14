Futebol

Benfica joga hoje contra o Moreirense; horário e onde assistir

Confira o jogo do Benfica ao vivo, bem como as últimas informações deste 14 de dezembro

Escrito por Anny Malagolini
Benfica hoje Foto: Getty Images

O Benfica entra em campo neste domingo, 14 de dezembro, para enfrentar o Moreirense. A partida é pela 14ª jornada da Liga Portugal Betclic 2025/26. O confronto coloca frente a frente duas equipes em situações bem diferentes na tabela. O jogo começa às 15h (de Brasília), no Estádio Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje?

O jogo começa às 15h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming). Nenhuma emissora exibe o duelo na TV. Em Portugal, duelo vai passar no Sport tv1.

O time comandado por José Mourinho deve escalar Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl; Enzo Barrenechea, Richard Ríos; Sudakov, Aursnes, Barreiro; Pavlidis.

A provável escalação do rival tem André Ferreira; Dinis Pinto, Michel, Batista, Kiko; Petkovic, Alan, Vasco Sousa; Diogo Travassos, Landerson, Schettine.

Como é a Liga Portugal 2025-2026

Ao todo, 18 competem na principal divisão do futebol português na temporada 2025/2026, a Primeira Liga. Os destaques da competição são os clubes do Benfica, Sporting e Porto, que também são protagonistas na Liga dos Campeões, o prestigiado torneio anual da UEFA.

A competição da Primeira Liga é composta por 34 rodadas em formato de pontos corridos. Durante a temporada, cada equipe enfrenta todas as outras duas vezes, jogando a primeira partida em seu próprio estádio e a segunda no estádio do adversário.

A vitória proporciona três pontos, enquanto o empate concede um ponto a ambas as equipes. Esses pontos são cruciais para a ascensão de cada clube na classificação, visando alcançar a liderança.

Ao término da temporada, a equipe que acumular o maior número de pontos é consagrada como campeã portuguesa, e as vagas para competições europeias, como a Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League, são distribuídas para os times que se destacaram nas posições superiores da tabela. Por outro lado, as três últimas equipes enfrentam o rebaixamento para a segunda divisão.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

