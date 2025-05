Brabas hoje: onde assitir Corinthians feminino x Santos no jogo 2 do Paulista

Nesta quarta-feira, 14 de maio, pela 2ª rodada do Paulista, o Corinthians feminino enfrenta o Santos. O jogo começa às 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Onde assistir o jogo do Corinthians feminino?

A torcida assiste o jogo das Brabas pelo UOL, a partir das 20h. O sinal vai ficar disponível no UOL Play, serviço de streaming, no Canal UOL, através da TV paga, e no UOL Esporte, canal do Youtube gratuitamente.

Regras do Campeonato Paulista Feminino

Doze equipes disputam a primeira divisão do Campeonato Paulista de futebol feminino em 2025. Organizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF), a competição reúne elencos das mais diferentes regiões do estado.

Na primeira fase as equipes jogam onze rodadas em pontos corridos, onde cada vitória garante três pontos e o empate apenas um para os dois. Depois, apenas os quatro primeiros se classificam para as semifinais e do 5º ao 8º lugar disputarão a Copa Paulista.

As semis são jogadas em duas mãos, assim como a final.