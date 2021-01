RB Leipzig x Borussia Dortmund: onde assistir ao jogo de hoje (09/01)

RB Leipzig e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado (09), às 14h30, na Red Bull Arena, pela décima quinta rodada do Campeonato Alemão. Se vencer hoje, a equipe do Leipzig pode assumir a liderança novamente, já que o Bayern foi derrotado pelo Mönchengladbach. Então, saiba onde assistir.

RB Leipzig x Borussia Dortmund: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball, às 14h30 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Em segundo lugar na tabela, o RB Leipzig tem como principal objetivo alcançar novamente a ponta do Campeonato. Com dois pontos de diferença, o time precisa vencer este desafio contra o Dortmund se quiser terminar a rodada na liderança. Então, nas oitavas da Champions, joga contra o Liverpool.

Já o Borussia Dortmund aparece logo atrás, em 4º, com vinte e cinco pontos. A equipe aurinegra conseguiu recuperar o bom futebol depois de marcar três jogos sem vencer e a demissão de Lucien Favre. Por fim, pelas oitavas da Champions League, enfrenta o Sevilla.

Possíveis escalações de RB Leipzig x Borussia Dortmund

Ao time anfitrião, muitos jogadores aparecem na lista de desfalques por lesão. Henrichs, Kluivert, Konate, Laimer, Nkunku e Szoboszlai são os impossibilitados de entrar em campo. Ademais, Kampl e Mukiele, com pequenos problemas físicos, são dados como dúvidas.

Possível Leipzig: Gulacsi; Orban, Upamecano, Halstenberg; Sabitzer, Adams, Kampl, Angelino; Haidara, Olmo, Forsberg.

O jovem goleador Erling Haaland retornou ao time na rodada passada depois de um mês fora por lesão. Enquanto isso, Hazard, Moukoko, Bellingham e Schmelzer continuam fora da equipe.

Possível Dortmund: Bürki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Dellaney, Reus; Sancho, Haaland, Reyna.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Alemão

Além disso, a décima quinta rodada do Campeonato Alemão também traz outras oito partidas no fim de semana. Ademais, você pode assistir todos estes jogos no Onefootball.

Borussia Monchengladbach x Bayern de Munique

Bayer Leverkusen x Werder Bremen – 11h30

Schalke 04 x Hoffenheim – 11h30

Frieburg x Colônia – 11h30

Union Berlin x Wolfsburg – 11h30

Mainz x Eintracht Frankfurt – 11h30

Augsburg x Stuttgart – Domingo – 11h30

Arminia x Hertha Berlin – Domingo – 14h