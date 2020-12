Union Berlin x Bayern de Munique: onde assistir ao jogo de hoje (12/12)

Union Berlin e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado (12), às 14h30, pela décima primeira rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga, no Stadion An der Alten Försterei. Assim, saiba onde assistir ao jogo.

Líder do campeonato, os bávaros querem se manter na posição e aumentar a vantagem sob os demais. Enquanto isso, o clube da capital tem como principal objetivo subir na tabela e, quem sabe, conquistar vaga em competições internacionais.

Union Berlin x Bayern de Munique: onde assistir?

A partida entre Union Berlin e Bayern de Munique tem transmissão do canal Band, na tv aberta, e também do aplicativo Onefootball, às 14h30 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através do site oficial da plataforma.

Como estão as equipes na temporada?

O Union vem surpreendendo cada vez mais no campeonato. Em 6º lugar, com dezesseis pontos, acumula quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas. Ademais, o principal objetivo da equipe nesta temporada é garantir vaga para competições europeias.

Líder, com vinte e três pontos, o Bayern quer vencer este confronto para abrir uma maior vantagem com os demais. Depois de empatar com o Leipzig, os bávaros querem recuperar a boa sequência na Bundesliga. Ao todo, venceu sete vezes, empatou duas e perdeu uma.

Na Champions League, o time alemão se classificou em primeiro lugar para as oitavas de final com antecedência.

Possíveis escalações de Union Berlin x Bayern de Munique

Robert Andrich cumpre suspensão depois de ter sido expulso no derby. Mas Ujah, Schlotterbeck, Pohjanpalo e Kruse estão indisponíveis por lesão.

Todavia, Florian Hübner é dúvida.

Provável Union: Luthe; Friedrich, Knoche, Ryersen; Trimmel, Griesbeck, Prömel, Lenz; Ingvartsen, Bülter, Awoniyi.

Zur Personalsituation: 🚫 @ujah21

🚫 @JPohjanpalo

🚫 @MaxKruse_10

🚫 Nico Schlotterbeck Florian Hübner konnte Teile des Mannschaftstrainings absolvieren, eine Nominierung bleibt fraglich. Robert Andrich fehlt Union rotgesperrt.#fcunion | #FCUFCB — 1. FC Union Berlin (@fcunion) December 11, 2020

Hansi Flick não pode contar com Kimmich e Martínez, machucados. Já Tolisso está recuperado, mas terá que passar por novas avaliações antes do jogo, como confirmou o treinador em coletiva.

Entretanto, Lewandowski deve ser titular depois de ficar ausente na partida da Champions.

Provável Bayern: Neuer; Pavard, Hernandez, Boateng, Alaba,; Goretzka, Roca (Musiala), Gnabry, Müller; Coman, Lewandowski

🗣️ #Flick on team news: "@CorentinTolisso trained yesterday, but we'll have to see how his body reacts. #Kimmich is on track and can perhaps do parts of team training next week."#MiaSanMia #FCUFCB pic.twitter.com/H1l0p53CZi — FC Bayern English (@FCBayernEN) December 11, 2020

Confira todos os jogos da rodada do Alemão

A décima primeira rodada do Campeonato Alemão também traz outras oito partidas no fim de semana. Ademais, você pode assistir todos estes jogos no aplicativo do Onefootball.

Wolfsburg 2 x 1 Frankfurt

Sábado:

Borussia Dortmund x Stuttgart – 11h30

Freiburg x Arminia – 11h30

RB Leipzig x Werder Bremen – 11h30

Mainz x Colônia – 11h30

Borussia Monchengladbach x Hertha Berlin – 11h30

Domingo:

Augsburg x Schalke 04 – 11h30

Bayer Leverkusen x Hoffenheim – 14h