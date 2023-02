Equipes disputam a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste domingo, 5 de fevereiro, com transmissão ao vivo

Campinense x jogo do Sport hoje: onde vai passar a Copa do Nordeste 2023

Em busca da primeira vitória, o Campinense recebe o Sport neste domingo, 5 de fevereiro, pela segunda rodada da Copa do Nordeste, entre a fase de grupos. A bola vai rolar às 18h (Horário de Brasília), com o jogo do Sport hoje no Estádio Amigão, em Campina Grande. As equipes estão em grupos diferentes.

Dezesseis equipes jogam a primeira fase da Copa do Nordeste em 2023. Elas foram divididas em dois grupos de oito cada, onde disputam em turno único oito rodadas. Eles só podem jogar contra adversários do outro grupo.

Ao fim das rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para as quartas de final. Daí, vão enfrentar os integrantes do mesmo grupo onde o primeiro joga contra o quatro lugar e o segundo colocado diante do terceiro.

Onde assistir o jogo do Sport hoje na Copa do Nordeste

O jogo do Sport hoje vai passar no pay-per-view Nosso Futebol às 18h, horário de Brasília.

Com transmissão em todo o Brasil, o pacote de canais só pode ser comprado por assinantes das operadoras da Sky, Claro e a DirecTV GO, sempre por diferente valores.

Cada operadora escolhe um valor para determinar o pacote de canais de futebol. Na Sky, por exemplo, a mensalidade é de R$ 44,90. Na Claro o valor fica em R$ 19,90 por mês e na DirecTV GO o valor é R$ 14,90.

Dá para assistir tanto na televisão como nos aplicativos entre o celular, tablet ou computador nas plataformas das operadoras.

Quem vai ser o árbitro do jogo de hoje?

O juiz responsável pelo jogo do Sport hoje contra o Campinense vai ser Adriano Barros Carneiro. O duelo é válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste, coordenado pela CBF.

Os assistentes vão ser Renan Aguiar da Costa e Cleberson do Nascimento Leite. O quarto árbitro vai ser Diego Roberto Souza de Melo.

O analista de campo será Miguel Felix de Oliveira.

Segunda rodada da Copa do Nordeste

Além do jogo do Sport hoje, outros embates serão disputados neste domingo pela segunda rodada da Copa do Nordeste, com transmissão ao vivo.

Sábado, 04/02:

Ceará 2 x 0 Sampaio Corrêa

Náutico 2 x 2 CRB

ABC 2 x 0 Fortaleza

Bahia 2 x 2 Ferroviário

Domingo, 05/02:

Sergipe x Atlético BA - 16h

CSA x Vitória - 16h

Campinense x Sport - 18h

Quarta-feira, 08/02:

Santa Cruz x Fluminense do Piauí - 20h

