Ceará x Madureira: onde vai passar o jogo da Copinha e horário (04/01/2023)

Em estreia na Copinha, as equipes de Ceará x Madureira se enfrentam nesta quarta-feira, no Estádio Senador Ermírio de Moraes, em Alumínio, pela primeira rodada do grupo 22. A partida está programada para começar a partir das 15h15 (Horário de Brasília). Saiba onde assistir ao jogo da Copinha hoje.

Onde assistir jogo do Ceará x Madureira hoje

Sem transmissão na TV, o jogo do Ceará e Madureira hoje vai passar no Paulistão Play às 15h15 (Horário de Brasília) em todos os estados do Brasil ao vivo.

Nenhuma das emissoras responsáveis pelos direitos de imagens da Copinha optou por transmitir o jogo desta quarta-feira. Com isso, o torcedor deve sintonizar a plataforma de streaming da FPF, disponível no site e também no aplicativo.

Horário: 15h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Senador Ermírio de Moraes, em Alumínio,

TV: Sem transmissão

LiveStream: Paulistão Play

Qual é o grupo do Ceará na Copinha de 2023?

O Ceará está no grupo 22 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o maior torneio de base do cenário brasileiro.

O elenco do Nordeste está ao lado do Madureira (Rio de Janeiro), Rio Claro (São Paulo) e Sharjah Brasil (São Paulo), com sede na cidade de Alumínio.

Três rodadas vão ser realizadas em pontos corridos na fase de grupos, onde o primeiro e segundo de cada chave para a segunda fase.

GRUPO 22

1 Ceará

2 Madureira

3 Rio Claro

4 Sharjah Brasil

Como foi a temporada 2022 do Ceará na Copinha?

O Ceará até tentou fazer uma boa temporada na Copinha do ano passado, mas se despediu cedo demais.

Pelo grupo 18, ficou em segundo lugar com 5 pontos, conquistados em uma vitória e dois empates, sem perder nenhum dos embates. Na segunda fase, entretanto, o Ceará foi derrotado pelo Desportivo Brasil por 2 a 0.

O Ceará nunca ganhou a Copinha. Não é o favorito em 2023, mas pode surpreender.

Agenda de jogos na Copinha hoje

Vinte e oito jogos serão realizados nesta quarta-feira, 04 de janeiro, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Cada um deles, em horários alternados, vão definir a fase de grupos.

Confira quais são os jogos e horários de cada um.

Atlético MG x Galvez - 11h

Ibrachina x Botafogo PB - 11h

Vocem x Ponte Preta - 13h

Desportivo Brasil x Ituano - 13h

Sharjah Brasil x Rio Claro - 13h

Bahia x Opérario PR - 13h

Mauaense x Mauá - 13h

Juventus x São Caetano - 13h

Água Santa x Mixto - 13h15

Santa Cruz x Canaã - 13h15

Oeste x Fluminense PI - 15h

Santos x São Raimundo - 15h

América MG x Retrô - 15h15

CRB x Camboriú - 15h15

Ceará x Madureira - 15h15

EC São Bernardo x CSA - 15h15

Vila Nova x Nova Iguaçu - 15h15

Fortaleza x Remo - 15h15

Lemense x RB Bragantino - 16h45

Internacional x Rosário - 17h15

Santo André x Falcon - 17h15

Audax x Hercílio Luz - 17h15

Atlético GO x Botafogo - 18h

ABC x Maringá - 19h

Marília x CSP - 19h30

Vasco x Capital - 19h30

Sampaio Corrêa x Itabaiana - 20h15

São Paulo x Porto Velho - 21h45

