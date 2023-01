Confiar os melhores memes da vitória do Palmeiras em cima do Flamengo. Foto: Reprodução TV Globo / Twitter

Palmeiras venceu o Flamengo neste sábado, 28 de janeiro de 2023, pela final da Supercopa do Brasil; este é o primeiro título do clube alviverde na competição

Cheirinho? Veja os memes da derrota do Flamengo na Supercopa do Brasil 2023

Em partida recheada de gols, o Palmeiras conquistou o seu primeiro título da Supercopa do Brasil! No Estádio Mané Garrincha, em Brasília, o elenco alviverde derrotou o Flamengo por 4 a 3 neste sábado, 28 de janeiro. O resultado gerou memes e muitas zoações com os flamenguistas nas redes sociais, com direito a piadas do "cheirinho" e até com o treinador Vitor Pereira. Confira os melhores memes da derrota do Flamengo hoje.

ASSISTA: gols da Supercopa do Brasil 2023 entre Palmeiras e Flamengo

Melhores memes da derrota do Flamengo

A derrota do Flamengo para o Palmeiras na final da Supercopa do Brasil 2023 fez a alegria dos torcedores nas redes sociais. Memes, vídeos e muitas brincadeiras tomara conta após a conquista do título alviverde.

Foi uma partida recheada de gols no Mané Garrincha. Gabriel Barbosa, de pênalti, abriu o placar para o Flamengo, mas Raphael Veiga empatou no primeiro tempo. Gabriel Menino teve tempo para virar em favor do alviverde.

No segundo tempo, o jogo pegou fogo em campo. Gabigol, sozinho na área, encheu as redes do goleiro Weverton, enquanto Veiga virou de novo no pênalti.

Pedro, de calcanhar, fez o gol do empate em 3 a 3 para o Flamengo. Por fim, na reta final da segunda etapa, a estrela de Gabriel Menino brilhou e colocou o Palmeiras novamente na frente.

O resultado do título do Palmeiras e a derrota do Flamengo deu tudo o que os torcedores queriam, principalmente os corintianos. O técnico Vitor Pereira foi o grande alvo da torcida alvinegra.

Isso porque o português trocou o Corinthians pelo Flamengo, alegando problemas pessoais. Os torcedores não perdoaram e publicaram vídeos e zoações com o treinador.

"se derrubar o copo precisa ganhar um título" Vítor Pereira:pic.twitter.com/jpq0zcAizv — Teteu ao Contrário ⚫⚪ (@suet4M) January 28, 2023

Mesmo com a grande rivalidade entre Corinthians e Palmeiras, alguns torcedores corintianos não se importaram de ver o adversário levantando a taça.

Palmeiras ganhou / Vitor Pereira se f*deu pic.twitter.com/a17eBcj5It — Arena mil grau (@arenamilgrau_) January 28, 2023

VITOR PEREIRA PERDEU pic.twitter.com/XvyWSaOav0 — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) January 28, 2023



Outros usuários até relembraram o fato de comemorar a derrota de Vitor Pereira, mas relembraram que o título ficou com o Verdão.

Corintianos agora: Vitor Pereira se fodeu / Palmeiras campeão de novo pic.twitter.com/XT0C8bkeag — Olé do Brasil (@Oledobrasil) January 28, 2023



O desempenho de confrontos entre os dois técnicos também foi exaltada.

Vitor Pereira quando enfrenta Abel Ferreira 4 jogos, 4 derrotas kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/b31u2OQr9N — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) January 28, 2023



Outro assunto que rendeu zoações nos memes do Flamengo hoje foi o famoso "cheirinho".

O CHEIRINHO VOLTOU 👃👃 pic.twitter.com/OWhysEWYL7 — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) January 28, 2023

Ele voltou! O Cheirinho voltou!! pic.twitter.com/4Rm7KSm2vg — Miguel Nicolelis (@MiguelNicolelis) January 28, 2023

Use este post para deixar a sua risada para o cheirinho varmengo!

Kkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/fAG42ymSCK — @fut.palmeirense (@FutPalmeirense) January 28, 2023

Primeiro cheirinho do ano! pic.twitter.com/ZtFG0dML1W — JORD🅰️NI Oliveira 🎼🎶 BI CAMPEÃO BRASILEIRO! (@jordanioliveira) January 28, 2023

Postar a clássica né pic.twitter.com/1fIxt1l0Vj — Football Boomer Images (@FutebolBoomers) January 28, 2023



A rivalidade com o Palmeiras também foi lembrada por torcedores.

