Confira os memes da derrota do Flamengo no Mundial. Foto: Reprodução Twitter

Cheirinho voltou? Veja os memes do Flamengo na derrota no Mundial de Clubes

O Al Hilal está na final do Mundial de Clubes 2023! O time da Arábia Saudita venceu o Flamengo por 3 a 1 nesta terça-feira, 7 de fevereiro, na semifinal do torneio em Tanger, no Marrocos. Com a derrota do Rubro-Negro, torcedores aproveitaram para postarem memes do Flamengo, brincadeiras e provocações com a eliminação.

Enquanto o Al Hilal espera o vencedor entre Real Madrid e Al Ahly, o Flamengo vai disputar o terceiro lugar contra o perdedor do outro jogo na semifinal.

Memes do Flamengo após perder no Mundial de Clubes 2023

Com a derrota do Flamengo, os torcedores brincaram com memes nas redes sociais. Um dos principais alvos foi o técnico Vitor Pereira. Muitos relembraram também a passagem de Dorival Júnior, que foi demitido para a chegada do português.

Vitor Pereira ocupa o cargo de treinador por pouco tempo, mas já é muito criticado por flamenguistas. Do outro lado, torcedores do Corinthians fazem questão de torcer contra o ex-técnico, já que a saída do clube paulista foi conturbada.

Na lista de memes do Flamengo após a derrota para o Al Hilal, imagens e brincadeiras viralizaram nas redes sociais.

Dorival Jr vendo o Vitor Pereira passando vexame e tirando arrascaeta e Everton Ribeiro: pic.twitter.com/RLbLKv5DD4 — zanchi 🇦🇹 (@zanchisci) February 7, 2023

Vitor Pereira se não existisse o Giulianopic.twitter.com/5MhKEF3FJq — Corinthians Rage Comics (@sccpragecomics) February 7, 2023

Na final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, o Flamengo também perdeu o título e ficou apenas com o vice. Nas redes sociais, torcedores aproveitaram para disponibilizarem brincadeiras com o fato de Vitor Pereira não ganhar decisões.

"Se bater o carro vai ter que ganhar jogo decisivo" Vitor Pereira:pic.twitter.com/5yIRYV52MM — Corinthians Rage Comics (@sccpragecomics) February 7, 2023



Outros memes do Flamengo que os torcedores postaram foi o famoso "cheirinho", termo utilizado por rivais para provocar o clube carioca pelo fato de ficar apenas com o vice.

Na Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, as torcidas também provocaram com memes e provocações nas redes sociais com "cheirinho".

Parabéns, Flamengo! O cheirinho agora é sucesso MUNDIAL! HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/CtyLigP7NV — Humor Esportivo (@humoresportivo) February 7, 2023

Nem os jogadores escaparam das zoações e dos memes.

2 VICES EM 2 FINAIS! O CHEIRINHO VOLTOU! pic.twitter.com/ht1pwsfxwG — debate y debate (@debateydebate) February 7, 2023

O cheirinho tá muito forte. pic.twitter.com/YcFxt7LT5q — Diário Palmeiras (@diario1914) February 7, 2023

Enquanto isso, torcedores aproveitaram para relembrar o Real Madrid, que esperou pela decisão da semifinal para saber quem poderia enfrentar na final, caso vença o Al Ahly.

Memes do Flamengo com provocações também foram publicados na internet.

REAL MADRID PODE ESPERAR A SUA HORA VAI CHEGAR pic.twitter.com/2lsTsM6tVR — Central do RB Bragantino (@CentralDoBraga) February 7, 2023

O Modric e o Real Madrid estão esperando, galera... 👀 pic.twitter.com/jOvA43C7X8 — De Sola (@desolaoficial) February 7, 2023

flamengo tinha prometido que iria pra final vencer o real madridpic.twitter.com/T3CxC0xyZL — zoe armstrong.🫧 (@tuitazoe) February 7, 2023

Próximo jogo do Flamengo

O Flamengo vai jogar o terceiro lugar do Mundial de Clubes contra o Real Madrid ou Al Ahly no próximo sábado, 11 de fevereiro, às 12h30 (Horário de Brasília), em Rabit, no Marrocos.

O elenco carioca espera o resultado da outra semifinal no Mundial. Como perdeu o jogo nesta terça, o time vai jogar contra o perdedor da outra semifinal no torneio da FIFA.

A partida será transmitida ao vivo na Globo e SporTV, e nas plataformas GloboPlay, CazéTV no Youtube e Twitch e também no FIFA Plus nos aplicativos de celular, tablet e computador.

