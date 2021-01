Cheltenham Town x Manchester City (23/01): onde assistir ao jogo de hoje

Cheltenham Town e Manchester City se enfrentam neste sábado (23), às 14h30, pela quarta fase da Copa da Inglaterra, no Whaddon Road. Em jogo único, quem vencer está garantido na próxima rodada da competição. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Cheltenham Town x Manchester City: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN às 14h30 (Horário de Brasília).

Prováveis escalações de Cheltenham Town x Manchester City

Ao time anfitrião, a escalação deve ser a mesma da rodada passada, já que nenhuma nova lesão foi notificada pelo plantel.

Provável Cheltenham Town: Griffiths; Raglan, Boyle, Tozer; Blair, Chapman, Thomas, Azaz, Hussey; Lloyd, May.

Do lado do Manchester, o meia De Bruyne é a principal baixa na equipe. De acordo com o técnico Guardiola, o belga ficará de quatro a seis semanas fora. Ademais, Kyle Walker e Nathan Ake também continuam indisponíveis, mas Aymeric e Eric voltaram a treinar.

Sergio Aguero continua isolado depois de testar positivo para covid-19.

Provável City: Ederson; Mendy, Stones, Dias, Cancelo; Rodrigo, Gundogan; Fernandinho; Silva, Sterling, Gabriel Jesus.

Confira os jogos da Copa da Inglaterra

Além disso, outros jogos também acontecem neste fim de semana pela quarta fase da Copa da Inglaterra. Ademais, saiba os horários e quais são os jogos.

Southampton x Arsenal – 09h15

Brighton x Blackpool – 12h

Millwall x Bristol City – 12h

Barnsley x Norwich – 12h

Sheffield United x Plymouth Argyle – 12h

West Ham x Doncaster Rovers – 12h

Swansea City x Notthingham Forest – 12h

Chelsea x Luton Town – Domingo – 09h

Fulham x Burnley – Domingo – 11h30

Brentford x Leicester – Domingo – 11h30

Manchester United x Liverpool – Domingo – 14h

Everton x Sheff Wed – Domingo – 17h

Wycombe Wanderes x Tottenham – Segunda-feira – 16h45

Bournemouth x Crawley Town – Terça-feira – 16h

Como estão as equipes nesta temporada?

O time do Cheltenham disputa a League Two, ou seja, a quarta divisão inglesa. Dessa maneira, aparece em 6º lugar com trinta e sete pontos, entrando em campo com o princípio de garantir a passagem para a terceira divisão. Ao todo, venceu dez jogos, empatou sete e perdeu seis.

Enquanto isso, o City disputa a elite do Campeonato Inglês. Em segundo lugar da tabela com trinta e oito pontos, a equipe comandada por Guardiola disputa a liderança com o rival Manchester United. Na próxima rodada, se vencer e os adversários perderem, tem a chance de assumir a ponta. Por fim, nas oitavas da Champions, joga contra o Borussia Mönchengladbach.