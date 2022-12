Como assistir jogo da Argentina online hoje na Copa do Mundo x Croácia - Copa do Mundo 2022

Como assistir jogo da Argentina online hoje na Copa do Mundo x Croácia – Copa do Mundo 2022

Argentina e Croácia disputam a semifinal da Copa do Mundo 2022 nesta terça-feira, 13 de dezembro, no Estádio Lusail, no Catar. O horário do jogo da Argentina online hoje vai ser às 16h (Horário de Brasília), onde quem vencer avança para a grande final da competição. Saiba como acompanhar de graça o jogo pelo celular ou no computador com todos os detalhes no texto a seguir.

+ A Argentina pode ser eliminada hoje da Copa se perder para a Croácia?

Horário do jogo da Argentina online hoje

O pontapé inicial do jogo da Argentina hoje está marcado para ser às 16h (de Brasília), no Estádio Lusail, na cidade de Lusail, no Catar.

Para quem vai assistir na Globo, a transmissão começa a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Torcedores que moram nos estados do Acre, Roraima, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vão acompanhar a partida eliminatória da Copa do Mundo às 15h, horário local.

Já no Catar, país que recebe o embate, a partida será disputada às 22h, no horário local. O Catar está 6 horas à frente dos brasileiros.

Onde vai ser o jogo da Argentina online hoje?

Argentina x Croácia vai ser jogado no Estádio Lusail nesta terça-feira, 13 de dezembro, pela semifinal da Copa do Mundo no Catar. O espaço tem capacidade para receber até 88 mil torcedores.

Além de sediar seis confrontos da fase de grupos, um jogo das oitavas, quartas e semifinal, o Lusail Stadium também será o palco da grande final da Copa no Catar. O espaço foi escolhido porque é o maior do país árabe.

O design do Estádio Lusail remete à um vaso e tigela, homenagem para a idade de ouro da arte e de artesanato no mundo árabe e islâmico.

💚 Turf has been laid for the first time at Qatar's Lusail Stadium - venue for the 2022 #WorldCup Final 🏟️ pic.twitter.com/vQiJtDNZ43 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 21, 2021

Como assistir o jogo da Argentina online hoje

Para assistir ao jogo da Argentina online hoje, o torcedor deve sintonizar as plataformas do GloboPlay, FIFA+, o site do GE ou até mesmo o canal do Casimiro (youtube e twitch).

Todas as opções estão disponíveis de graça para o torcedor. Não precisa ser assinante das plataformas ou até pagar para assistir ao jogo da Argentina online hoje.

GLOBOPLAY

A plataforma de streaming da Rede Globo retransmite o sinal da emissora em seu aplicativo. Basta se inscrever pelo site (www.globoplay.globo.com) na Conta Globo e escolher o canal da Globo para assistir.

Dá para acompanhar também no site e no próprio aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv.

GE

O torcedor que gosta de praticidade pode acompanhar também no GE, portal de notícias da Globo tanto pelo site (www.ge.globo.com) como no aplicativo de graça.

FIFA+

A novidade da temporada é o FIFA Plus, plataforma de streaming da entidade. Na competição do Catar, a FIFA abriu o sinal com todos os jogos para os brasileiros.

O torcedor pode sintonizar-se através do site (www.fifa.com) onde só precisa se cadastrar com nome completo, email e data de nascimento para assistir aos jogos.

Também dá para ver no aplicativo da FIFA.

CANAL DO CASIMIRO

O streamer Casimiro, o maior do Brasil, transmite o jogo da semifinal da Copa do Mundo nesta terça-feira para todo o público de graça. Basta acessar o canal no Youtube ou na própria Twitch.

Ambas as opções são gratuitas.

Como vem a Argentina para o jogo de hoje?

A seleção da Argentina precisou vencer grandes desafios para chegar até aqui na Copa do Mundo do Catar.

Na fase de grupos, o elenco de Lionel Scaloni estreou com derrota para a Arábia Saudita. O resultado fez com que fosse feriado no país árabe. Na segunda rodada venceu o México e se garantiu na competição, fechando a fase de grupos com vitória diante da Polônia e consequentemente a liderança no grupo C.

Nas oitavas de final venceu a Austrália e, nas quartas, a Holanda nos pênaltis. Se triunfar em cima da Croácia nesta terça-feira, estará na final da Copa do Mundo pela sexta vez na história.

A Argentina levantou a taça da FIFA nos anos de 1978 e 1986.

Provável escalação da Argentina: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Julián Álvarez, Di María e Messi.

Provável escalação da Croácia: Livakovic; Juranovic, Gvardiol, Lovren, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric e Perisic.

