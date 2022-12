Como assistir jogo de Portugal hoje online: transmissão e horário da Copa 2022

Seleções de Coreia do Sul e Portugal disputam a última rodada da fase de grupos nesta sexta-feira, 02 de dezembro, com transmissão ao vivo

Procura saber onde assistir ao jogo de Portugal hoje na Copa do Mundo? Com Cristiano Ronaldo em campo, a última rodada traz o no grupo H o embate entre portugueses, já classificados para as oitavas, e a Coreia do Sul, viva na briga pela vaga nesta sexta-feira, 02 de dezembro. A partida tem início às 12h (horário de Brasília), no Estádio da Cidade da Educação.

Como assistir o jogo de Portugal hoje online?

O jogo de Portugal hoje também vai passar de maneira online. Quer saber como assistir e quais são as opções disponíveis?

GloboPlay (plataforma e no site)

Portal GE (site de notícias de graça)

FIFA+ (streaming e site)

Não precisa ser assinante para curtir Portugal e Coreia do Sul nesta sexta-feira. O duelo pela última rodada da fase de grupos será exibido no GloboPlay para todos os brasileiros, seja no site (www.globoplay.globo.com) ou no aplicativo do celular, tablet, computador e smartv. É só cadastrar-se na Conta Globo.

Outra plataforma 100% gratuita é o FIFA+, disponível tanto no site (www.fifa.com) como na plataforma online para celular. Assim como a opção anterior, basta se cadastra com email e a senha.

Já no GE (www.ge.globo.com), o torcedor também tem a oportunidade de curtir de graça, seja com a retransmissão do SporTV 2 ou na transmissão exclusiva com narração de Rembrandt Junior e comentários de Ricardinho.

Como assistir o jogo de Portugal hoje na TV?

Além de assistir online, o torcedor também pode curtir o jogo de Portugal hoje no canal do SporTV 2, disponível em operadoras de TV por assinatura.

A partida não vai passar na TV aberta hoje. Isso porque a emissora optou por transmitir o duelo entre Gana e Uruguai, duas seleções com maiores possibilidades de avançarem até a próxima etapa. Por isso, o canal secundário do SporTV é o responsável.

Aqui, Everaldo Marques vai contar a história da partida ao lado de Maurício Noriega, Hernanes e Sandro Meira Ricci

SporTV 2 - TV fechada

Escalações de Coreia do Sul x Portugal:

Provável escalação da Coreia do Sul: Seung-gyu; Moon-hwan, Min-jae, Young-gwon, Jin-su; Woo-young, In-beom; Chang-hoon, Woo-yeong, Heung-min; Gue-sung.

Provável escalação de Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Guerrero, Rúben Neves; Bernardo Silva, Carvalho, Matheus Nunes; Gonçalo Ramos (Cristiano Ronaldo) e Rafa Leão.

O elenco português deve entrar em campo nesta sexta com o elenco reserva. Já classificado para as oitavas, o técnico Fernando Santos não quer perder jogadores para lesões e, por isso, deve utilizar os jovens.

A Coreia, por outro lado, não tem desfalques.

Como vem as equipes de Coreia e Portugal hoje?

A Seleção de Portugal pode respirar tranquila nesta rodada. Já classificada para as oitavas, o único desafio do elenco nesta sexta vai ser garantir a vitória ou o empate para se classificar em primeiro lugar no grupo H. Por essa razão, o treinador Fernando Santos deve ir de time reserva para poupar os jogadores. Portugal tem 6 pontos na liderança com duas vitórias até aqui.

Do outro lado, a Coreia do Sul está viva na briga pela classificação. Em terceiro lugar com apenas 1 ponto, precisa da vitória contra os portugueses para se classificar, além de torcer por tropeço de Gana na rodada. Os sul-coreanos perderam um jogo e empataram o outro, com a possibilidade de seguir na competição em busca do seu primeiro título no futebol.

GRUPO H

1 Portugal - 6 pontos

2 Gana - 3 pontos

3 Coreia do Sul- 1 ponto

4 Uruguai - 1 ponto

Quem Portugal vai pegar nas oitavas de final?

Garantido nas oitavas de final, Portugal pode enfrentar Brasil, Suíça, Camarões ou Sérvia. Tudo vai depender de qual será a posição dos grupos, tanto G como H ao fim da terceira rodada.

Como manda o chaveamento da FIFA, os dois melhores de cada grupo enfrentarão os oponentes ao lado da sua chave nas oitavas. Além disso, o mata-mata é sempre jogado em partida única, onde em caso de empate a prorrogação será iniciada.

Em caso de igualdade mesmo após os dois tempos da prorrogação, as cobranças de pênalti serão iniciadas.

