Como assistir jogo do Galo na Copinha hoje e horário (04/01/2023)

Nesta quarta-feira, o jogo do Galo na Copinha hoje vai ser contra o Galvez, equipe do Acre, pela primeira rodada do grupo 27 na maior competição de base no futebol brasileiro. A bola vai rolar na Arena Inamar, em Diadema, a partir das 11h (horário de Brasília). Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o jogo do Atlético MG.

Transmissão do jogo do Galo na Copinha hoje ao vivo O torcedor deve sintonizar o SporTV nesta quarta-feira, às 11h (Horário de Brasília) para assistir ao jogo do Galo na Copinha hoje. A transmissão acontece para todos os estados do Brasil ao vivo. Dá para assistir também no GloboPlay, plataforma de streaming que retransmite as imagens do canal tanto pelo navegador (www.globoplay.globo.com) como também no aplicativo aos assinantes.

Nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul o pontapé inicial começa a partir das 10h, no horário local.

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Arena Inamar, em Diadema

TV: SporTV

LiveStream: GloboPlay (www.globoplay.globo.com) e aplicativo

Qual é o grupo do Atlético MG na Copinha 2023?

O Atlético Mineiro ocupa o grupo 27 na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O elenco mineiro está ao lado de equipes como o Galvez (Acre), Mixto (Mato Grosso) e o Água Santa (São Paulo).

A cidade sede é Diadema, localizada na região sudeste do Brasil. Todas as três rodadas serão realizadas na Arena Inamar.

O Atlético é o grande favorito a avançar para a próxima fase, seguido do Água Santa.

GRUPO 27

1 Atlético MG

2 Galvez

3 Mixto

4 Água Santa

Quantos títulos o Atlético MG tem na Copinha?

Três títulos é a quantidade de títulos que o Atlético Mineiro coleciona na Copinha, conquistados nos anos de 1975, 1976 e 1983.

Na primeira edição, o elenco levantou a taça após bater a Ponte Preta nos pênaltis. Já em 1976, um ano depois, manteve a sua hegemonia ao vencer o Corinthians.

Em 1983, entretanto, o Galo levou a melhor diante do Botafogo de São Paulo por 2 a 1, no tempo regulamentar em campo. Este ano, o clube mineiro busca o seu quarto título da Copinha.

Como foi a última temporada do Atlético MG?

Integrando o grupo 4 na primeira fase, o Atlético terminou em segundo lugar com 6 pontos, colecionando duas vitórias e uma derrota, atrás do Linense.

Na segunda fase, entretanto, o Galo esbarrou com o Mirassol, do interior paulista. Por 3 a 1, o time levou a melhor e desbancou a categoria de base do campeão brasileiro em 2021.

Os torcedores mostraram tamanha decepção mesmo depois de ser cotado como um dos favoritos.

