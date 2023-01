Como assistir jogo do Goiás hoje ao vivo na Copinha - 03/01/2023

Na primeira rodada da Copinha, as equipes de Goiás e Grêmio Pague Menos, do Ceará, se enfrentam nesta terça-feira pelo grupo 13 na competição de base. A bola vai rolar às 15h15 (horário de Brasília) no jogo do Goiás hoje diretamente de Guaratinguetá, em Ninho da Garça. Confira onde assistir e todas as informações.

Transmissão do jogo do Goiás hoje ao vivo

Sem passar na televisão, o jogo do Goiás hoje na Copinha vai ser transmitido no Paulistão Play e FPF TV, a partir das 15h15 (horário de Brasília).

Seguindo o calendário de transmissões da FPF, o duelo entre as equipes de Goiás e Grêmio não vai passar em nenhum canal de televisão. A única maneira para o torcedor assistir são as plataformas.

O Paulistão Play está disponível no site (paulistaoplay.com.br) e no aplicativo, já a FPF TV exibe de graça através do Eleven Sports a partida com narração e comentários.

Horário: 15h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Ninho da Garça, em Guaratinguetá

TV: Sem transmissão

LiveStream: FPF TV e Paulistão Play

Qual é o grupo do Goiás na Copinha?

Com todos os resultados no zero, o elenco do Goiás está no grupo 13 da Copinha ao lado de Atlético Guaratinguetá, Grêmio Pague Menos (Ceará) e o Gama, de Brasília.

A cidade de Guaratinguetá é a cidade sede do grupo na competição. Todos os embates serão disputados no Estádio Ninho da Garça, com capacidade para receber 15 mil torcedores no máximo.

Na primeira fase da Copinha serão três rodadas entre os participantes de cada grupo. Os dois primeiros de cada um deles avançam para a segunda fase, onde jogam contra o adversário ao lado da chave.

GRUPO 13

1 Atlético Guaratinguetá

2 Gama

3 Goiás

4 Grêmio Pague Menos

Qual é a situação do Goiás na Copinha?

O Goiás nunca venceu a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o maior torneio de futebol de base do Brasil. Responsável por revelar grandes jogadores ao cenário esportivo, como Gabriel Jesus, Endrick e Kaká, a competição é o sonho de todos os jovens atletas.

A melhor campanha do Goiás, entretanto, foi em 2013 quando alcançou a final da Copinha. Contra o Santos, entretanto, perdeu por 3 a 1 e ficou apenas com o segundo lugar da temporada.

No ano passado, em 2022, o Goiás não passou da fase de grupos.

