Como assistir jogo do São Paulo na Copinha hoje e horário - 04/01/2023

Nesta quarta-feira, o jogo do São Paulo na Copinha vai ser contra o Porto Velho, a partir das 21h45 (Horário de Brasília) na primeira rodada do grupo 17. Direto do Estádio Abreuzão, em Marília, as equipes brigam pela primeira vitória na competição. Confira onde assistir ao jogo de hoje e todos os detalhes no texto a seguir.

Qual canal vai passar o jogo do São Paulo na Copinha hoje

O jogo do São Paulo na Copinha hoje vai passar na Rede Vida e SporTV, a partir das 21h45 (horário de Brasília) ao vivo nesta quarta-feira.

A emissora da Rede Vida transmite ao vivo para todo o Brasil de graça na TV aberta, enquanto o SporTV exibe a partida da Copinha somente na TV fechada.

Também dá para assistir no GloboPlay, plataforma de streaming, disponível no site (www.globoplay.globo.com) e aplicativo do celular, tablet, computador ou smartv.

Horário: 21h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Abreuzão, em Marília

Canal de TV: Rede Vida e SporTV

Online: GloboPlay

Grupo do São Paulo na Copinha 2023

O São Paulo está no grupo 17 da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao lado do CSP (Paraíba), Porto Velho (Rondônia) e Marília (São Paulo).

A cidade sede é Marília, no estado de São Paulo. Serão três rodadas na primeira fase em pontos corridos, onde cada vitória garante 3 pontos e 1 para ambos em caso de empate. O líder e o segundo lugar avançam para a fase seguinte.

Na temporada passada, o São Paulo foi eliminado na semifinal pelo Palmeiras, campeão da temporada.

GRUPO 17

1 CSP

2 São Paulo

3 Porto Velho

4 Marília

Quantos títulos da Copinha o São Paulo tem?

O São Paulo tem 4 títulos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, conquistados em 1993, 2000, 2010 e 2019.

A primeira vez que o tricolor paulista levantou a taça foi em 1993, ao vencer o Corinthians na final. Depois, em 2000, tornou-se bicampeão ao derrotar o Juventus e de maneira invicta.

Dez anos depois, em 2010, o São Paulo venceu o Santos nas penalidades para levantar o terceiro título. Por fim, em 2019, ganhou do Vasco na final por 3 a 1, entre os pênaltis após o empate no tempo regular.

Porém, o São Paulo já participou de sete finais, onde foi campeão em quatro delas e três vezes vice.

Relembre a conquista do título do São Paulo na Copinha em 2019.



