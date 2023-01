Como assistir o jogo do Sport hoje na Copinha de graça - 06/01/2023

Líder do grupo 11 com três pontos na Copinha, o Sport entra em campo nesta sexta-feira para enfrentar a Inter de Limeira, pela segunda rodada, a partir das 15h15 (Horário de Brasília). O jogo do Sport hoje vai ser no Estádio José Vessi, em Cravinhos. A transmissão do jogo da Copinha hoje vai ser no streaming de graça.

Onde assistir jogo do Sport hoje na Copinha ao vivo

O jogo do Sport hoje na Copinha será transmitido no Youtube às 15h15 (Horário de Brasília).

Sem transmissão na TV, o torcedor deve sintonizar o canal do Paulistão no Youtube para assistir de graça a partida da segunda rodada nesta sexta-feira.

Não precisa pagar nada para assistir o jogo do Sport hoje na Copinha. Basta acessar o canal e curtir tanto pelo computador como no aplicativo do celular, tablet ou smartv.

Horário: 15h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio José Vessi

Onde assistir: Youtube

Inter de Limeira x Sport

Mesmo com o favoritismo do seu lado, a Inter de Limeira acabou no empate com o Comercial na rodada de estreia pelo grupo 11 da Copinha, em 1 a 1. O resultado deixou o clube em terceiro lugar com apenas um ponto, empatado com o próprio adversário. Se vencer nesta sexta, se manterá vivo na briga pela vaga até a próxima fase.

Do outro lado, o Sport deve entrar em campo nesta sexta-feira para encaminhar a sua vaga até a segunda fase da Copinha. Com 3 pontos no grupo depois de vencer o Volta Redonda por 2 a 0, o time precisa de outro triunfo para se garantir.

Escalação do jogo da Inter de Limeira hoje: Higor; Paulinho, Daniel Nunes, Ismael; Vitor Moura, João Martini, Pedrinho, Bruno Santos; Anderson, Vitinho e Renan Brocca.

Escalação do jogo do Sport hoje: Paulo Victor; Deyvson, Marcelo Ajul, Baraka; Nassom, Fábio, Lucas André, Juan Xavier, Matheusinho; Riquelmy e Gean.

Confira no vídeo como foi o último jogo do Sport.



Jogos da Copinha hoje

A segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior traz grandes embates nesta sexta-feira, além do jogo do Sport hoje.

O destaque fica para os duelos do Fluminense, Corinthians e o Palmeiras, atual campeão. Confira todos os jogos e os horários para não perder nenhum lance.

São-Carlense x Pinheirense - 08h45

São Carlos x Botafogo - 11h

Tanabi x Real Ariquemes - 13h

Tupã x Parauapebas - 13h

Comercial x Volta Redonda - 13h

Atlético Guaratinguetá x Grêmio Pague Menos - 13h

União Suzano x Vitória da Conquista - 13h

Flamengo SP x São José - 13h

Paraná x Vitória - 13h

São Bento x Athletico PR - 15h

Taubaté x Porto Vitória - 15h

Portuguesa x Náutico - 15h15

Velo Clube x Cuiabá - 15h15

Inter de Limeira x Sport - 15h15

Gama x Goiás - 15h15

Novorizontino x Figueirense - 15h15

Guarulhos x Coritiba - 15h15

Ska Brasil x Aster - 15h15

Rio Preto x Juazeirense - 17h15

Barretos x Picos - 17h15

Imperatriz x Fluminense - 17h15

Mirassol x Inter de Minas - 17h45

Catanduva x Ceilândia - 17h45

Ferroviária x Zumbi - 19h30

América SP x Palmeiras - 19h30

União ABC x Chapecoense - 20h

América RN x Avaí - 20h

Fast x Corinthians - 2145

