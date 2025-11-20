Futebol

Confira a artilharia do Brasileirão 2025 e quem tem mais gols na temporada

Escrito por Anny Malagolini
Artilharia do Brasileirão 2025 Foto: Zatula/ Getty Images

O Brasileirão está na reta final, e além da disputa pelos pontos na tabela, outro número importa: a artilharia. Veja quem é o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2025 faltando 4 rodadas para a torcida conhecer o grande campeão.

Artilharia do Brasileirão 2025 até agora

O Brasileirão 2025 tem um protagonista quando é artilharia do Brasileirão 2025: Kaio Jorge. O camisa 9 do Cruzeiro é o artilheiro da competição com 15 gols, número que o consolida como um dos jogadores mais importantes do futebol brasileiro nesta temporada.

A disputa também ganhou um tempero extra: a aproximação dos rivais diretos. Arrascaeta, em grande fase no Flamengo, e o experiente Pablo Vegetti, referência do Vasco, seguem vivos na briga pelo posto de goleador máximo da Série A. Cada rodada aumenta a pressão e transforma a luta pela artilharia em um capítulo à parte dentro do campeonato.

Veja a lista da artilharia da competição na 34ª rodada.

19 gols

  • Kaio Jorge

17 gols

  • Arrascaeta

16 gols

  • Vitor Roque

14 gols

  • Pablo Vegetti

12 gols

  • Pedro
  • Rayan Vitor
  • Reinaldo

11 gols

  • Willian José

10 gols

  • Manuel López
  • Pedro Raúl

9 gols

  • Alan Patrick

8 gols

  • Carlos Vinícius
  • Jhon Jhon
  • Luciano
  • Renato Kayzer
  • Yuri Alberto
  • Álvaro Barreal

7 gols

  • Antonio Galeano
  • Gabriel Taliari
  • Hulk
  • Isidro Pitta
  • Luiz Araújo

6 gols

  • Bruno Henrique
  • Cano
  • Chico da Costa
  • Derik Lacerda
  • Deyverson
  • Eduardo Sasha
  • Gabriel
  • Kevin Serna
  • Martin Braithwaite
  • Matheus Pereira
  • Negueba
  • Nuno Moreira
  • Rony

5 gols

  • Adam Bareiro
  • André Silva
  • Breno Lopes
  • Ferreira
  • Igor Gomes
  • Luciano Juba
  • Memphis Depay
  • Philippe Coutinho
  • Rafael Borré

4 gols

  • Alesson
  • Alex Telles
  • Artur
  • Chris Ramos
  • Christian Roberto
  • Cristian Renato
  • Edson Carioca
  • Emerson Batalla
  • Facundo Torres
  • Felipe Anderson
  • Gabriel (Mirassol)
  • Gonzalo Plata
  • Gonzalo Tapia
  • Guilherme
  • Ignacio Laquintana
  • Jefferson Savarino
  • Johan Carbonero
  • Lucas Lima
  • Léo Pereira
  • Michel Araújo
  • Pedro Henrique
  • Rodrigo Nestor
  • Samuel Xavier
  • Vitinho

3 gols

  • André Henrique
  • Arboleda
  • Arthur Cabral
  • Bruno Tabata
  • Cristian Olivera
  • Edenílson
  • Erick
  • Gui Negão
  • Hércules
  • Igor Jesus
  • Jean Lucas
  • Joaquín Piquerez
  • Lucas Ramon
  • Lucero
  • Maurício
  • Neymar
  • Ricardo Mathias

2 gols

  • Cacá
  • Chrystian Barletta
  • Cuiabano
  • Daniel Borges
  • Erick Pulga
  • Gilberto
  • Júnior Santos
  • Marllon
  • Matheusinho
  • Romarinho
  • Ryan Francisco
  • Victor Gabriel
  • Yago Pikachu

1 gol

  • Agustín Canobbio
  • Alexander Aravena
  • Allan Elias
  • Anthoni
  • Aylon
  • Braian Aguirre
  • Bruno Henrique (Inter)
  • Calebe
  • Carlinhos
  • Cauly
  • Danilo
  • Deivid Washington
  • Diego Pituca
  • Diogo Barbosa
  • Dudu
  • Emiliano Martínez
  • Emmanuel Martínez
  • Enner Valencia
  • Eric Ramires
  • Erick
  • Erick Pulgar
  • Everaldo
  • Everton
  • Everton Ribeiro
  • Fausto Vera
  • Francis Amuzu
  • Gabriel (Bragantino)
  • Gilberto (Bahia)
  • Gustavo Prado
  • Gustavo Scarpa
  • Hugo Moura
  • Héctor Hernández
  • Igor Coronado
  • Iury Castilho
  • Janderson
  • Jemerson
  • Jemmes
  • Jhon Arias
  • João Victor
  • Juninho Capixaba
  • Kayky
  • Lima
  • Lucas Braga
  • Lucas Halter
  • Lucas Mugni
  • Lucas Romero
  • Lucas Silva
  • Luiz Mandaca
  • Martinelli
  • Mateo Ponte
  • Matheus Araújo
  • Matheus Babi
  • Matías Arezo
  • Pablo
  • Renê
  • Rubens
  • Sérgio Oliveira
  • Thaciano
  • Thiago Maia
  • Tinga
  • Tiquinho Soares
  • Tomás Cuello
  • Vitinho (Botafogo)
  • Wellington Rato
  • Zé Ivaldo
  • Ênio

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

