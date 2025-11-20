Confira a artilharia do Brasileirão 2025 e quem tem mais gols na temporada
Veja a lista da artilharia da competição na 34ª rodada.
O Brasileirão está na reta final, e além da disputa pelos pontos na tabela, outro número importa: a artilharia. Veja quem é o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2025 faltando 4 rodadas para a torcida conhecer o grande campeão.
Atualizado: faltam quantas rodadas para acabar o Brasileirão
Artilharia do Brasileirão 2025 até agora
O Brasileirão 2025 tem um protagonista quando é artilharia do Brasileirão 2025: Kaio Jorge. O camisa 9 do Cruzeiro é o artilheiro da competição com 15 gols, número que o consolida como um dos jogadores mais importantes do futebol brasileiro nesta temporada.
A disputa também ganhou um tempero extra: a aproximação dos rivais diretos. Arrascaeta, em grande fase no Flamengo, e o experiente Pablo Vegetti, referência do Vasco, seguem vivos na briga pelo posto de goleador máximo da Série A. Cada rodada aumenta a pressão e transforma a luta pela artilharia em um capítulo à parte dentro do campeonato.
19 gols
- Kaio Jorge
17 gols
- Arrascaeta
16 gols
- Vitor Roque
14 gols
- Pablo Vegetti
12 gols
- Pedro
- Rayan Vitor
- Reinaldo
11 gols
- Willian José
10 gols
- Manuel López
- Pedro Raúl
9 gols
- Alan Patrick
8 gols
- Carlos Vinícius
- Jhon Jhon
- Luciano
- Renato Kayzer
- Yuri Alberto
- Álvaro Barreal
7 gols
- Antonio Galeano
- Gabriel Taliari
- Hulk
- Isidro Pitta
- Luiz Araújo
6 gols
- Bruno Henrique
- Cano
- Chico da Costa
- Derik Lacerda
- Deyverson
- Eduardo Sasha
- Gabriel
- Kevin Serna
- Martin Braithwaite
- Matheus Pereira
- Negueba
- Nuno Moreira
- Rony
5 gols
- Adam Bareiro
- André Silva
- Breno Lopes
- Ferreira
- Igor Gomes
- Luciano Juba
- Memphis Depay
- Philippe Coutinho
- Rafael Borré
4 gols
- Alesson
- Alex Telles
- Artur
- Chris Ramos
- Christian Roberto
- Cristian Renato
- Edson Carioca
- Emerson Batalla
- Facundo Torres
- Felipe Anderson
- Gabriel (Mirassol)
- Gonzalo Plata
- Gonzalo Tapia
- Guilherme
- Ignacio Laquintana
- Jefferson Savarino
- Johan Carbonero
- Lucas Lima
- Léo Pereira
- Michel Araújo
- Pedro Henrique
- Rodrigo Nestor
- Samuel Xavier
- Vitinho
3 gols
- André Henrique
- Arboleda
- Arthur Cabral
- Bruno Tabata
- Cristian Olivera
- Edenílson
- Erick
- Gui Negão
- Hércules
- Igor Jesus
- Jean Lucas
- Joaquín Piquerez
- Lucas Ramon
- Lucero
- Maurício
- Neymar
- Ricardo Mathias
2 gols
- Cacá
- Chrystian Barletta
- Cuiabano
- Daniel Borges
- Erick Pulga
- Gilberto
- Júnior Santos
- Marllon
- Matheusinho
- Romarinho
- Ryan Francisco
- Victor Gabriel
- Yago Pikachu
1 gol
- Agustín Canobbio
- Alexander Aravena
- Allan Elias
- Anthoni
- Aylon
- Braian Aguirre
- Bruno Henrique (Inter)
- Calebe
- Carlinhos
- Cauly
- Danilo
- Deivid Washington
- Diego Pituca
- Diogo Barbosa
- Dudu
- Emiliano Martínez
- Emmanuel Martínez
- Enner Valencia
- Eric Ramires
- Erick
- Erick Pulgar
- Everaldo
- Everton
- Everton Ribeiro
- Fausto Vera
- Francis Amuzu
- Gabriel (Bragantino)
- Gilberto (Bahia)
- Gustavo Prado
- Gustavo Scarpa
- Hugo Moura
- Héctor Hernández
- Igor Coronado
- Iury Castilho
- Janderson
- Jemerson
- Jemmes
- Jhon Arias
- João Victor
- Juninho Capixaba
- Kayky
- Lima
- Lucas Braga
- Lucas Halter
- Lucas Mugni
- Lucas Romero
- Lucas Silva
- Luiz Mandaca
- Martinelli
- Mateo Ponte
- Matheus Araújo
- Matheus Babi
- Matías Arezo
- Pablo
- Renê
- Rubens
- Sérgio Oliveira
- Thaciano
- Thiago Maia
- Tinga
- Tiquinho Soares
- Tomás Cuello
- Vitinho (Botafogo)
- Wellington Rato
- Zé Ivaldo
- Ênio