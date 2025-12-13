Confira a escalação do Flamengo hoje contra o Pyramids

Flamengo e Pyramids se enfrentam neste sábado, 13, em jogo decisivo no Intercontinental de Clube FIFA

O Flamengo entra em campo neste sábado, 13, para enfrentar o Pyramids, do Egito, pela semifinal do torneio internacional, e a escalação rubro-negra chama atenção pelas possíveis mudanças promovidas por Filipe Luís. Com apenas dois dias de preparação após o último compromisso, o treinador deve administrar o desgaste físico do elenco.

Veja a possível escalação do Flamengo hoje

A principal possibilidade está na defesa. Danilo pode voltar ao time titular na vaga de Léo Ortiz. No ataque, Pedro volta a aparecer como opção. O camisa 9 foi relacionado para as quartas de final, mas não teve condições de jogo. Recuperado de lesão na coxa esquerda, ele participou dos últimos treinos no campo e pode ser utilizado durante a partida.

Time do Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho (De la Cruz), Arrascaeta; Carrascal (Cebolinha), Plata (Lino) e Bruno Henrique.

Desfalques: Allan e Viña não foram relacionados para o torneio.

Time do Pyramids

O Pyramids chega à semifinal após superar o Auckland City, da Nova Zelândia, e o Al-Ahli, da Arábia Saudita. A equipe do Egito teve jogadores poupados na última rodada do campeonato nacional e deve entrar em campo com força máxima contra o Flamengo.

Provável escalação do Pyramids: El Shenawy; Chibi, Gabr, Samy e Mohamed Hamdi; Lasheen, Touré, Zalaka, Atef e Hafez (Ewerton); Mayele.

Veja também onde vai passar o jogo do Flamengo