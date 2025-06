Confira onde assistir jogo da Juventus x Manchester City e escalação na quinta-feira (26/6)

A batalha pela liderança do Grupo G chega ao auge em Orlando, quando Manchester City e Juventus se enfrentam em busca de um mata-mata mais fácil nesta quinta-feira, 26. O jogo do Mundial de Clubes começa às 16h, de Brasília, e contará com transmissão ao vivo.

A boa notícia para os fãs de futebol é que há quatro formas do Mundo de Clubes da FIFA: TV Globo, Sportv, DAZN e Cazé TV.

Provável escalação Juventus x Manchester City

Dusan Vlahovic deve começar no ataque da Juventus contra o Manchester City, enquanto Filip Kostic deve começar sua primeira partida com os Bianconeri em mais de um ano.

Ambas as equipes já estão classificadas para as oitavas de final, e a Juventus tem uma ligeira vantagem como possível vencedora do grupo, tendo marcado um gol a mais que seus rivais nos dois primeiros jogos da Copa do Mundo de Clubes.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; A. Costa, Locatelli, Thuram, Kostic; Nico Gonzalez, Koopmeiners; Vlahovic.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Rodri, Reijnders; Cherki, Bernardo Silva, Marmoush; Haaland.