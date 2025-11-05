Confira qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje (05/11/25)

A Liga dos Campeões está de volta e aqui está tudo o que você precisa saber

Nesta quarta-feira, 5 de novembro, tem a jogos da quarta rodada da Champions League. Ao todo, serão exibidos 10 partidas ao longo do dia, com os últimos a partir das 17h (de Brasília). Saiba onde assistir e quais são os duelos.

Tem jogo da Champions League no SBT hoje?

Não, hoje não tem jogo da Champions League no SBT. A maioria dos jogos serão exibidos pela HBO Max, através de assinatura do streaming. Nenhuma emissora aberta exibe as partidas do campeonato.

A programação de futebol no SBT só retorna na próxima rodada.

Veja os jogos de hoje:

05/11/25 – 14h45 – Pafos x Villarreal | Space e HBO Max

05/11/25 – 14h45 – Qarabag x Chelsea | TNT e HBO Max

05/11/25 – 17h00 – Club Brugge x Barcelona | TNT e HBO Max

05/11/25 – 17h00 – Newcastle x Athletic Bilbao | Space e HBO Max

05/11/25 – 17h00 – Benfica x Bayer Leverkusen | HBO Max

05/11/25 – 17h00 – Ajax x Galatasaray | HBO Max

05/11/25 – 17h00 – Inter de Milão x Kairat Almaty | HBO Max

05/11/25 – 17h00 – Manchester City x Borussia Dortmund | HBO Max

05/11/25 – 17h00 – Marseille x Atalanta | HBO Max

Quantos pontos serão suficientes para chegar às oitavas de final?

A última temporada mostrou o valor de um bom início de temporada. Dezesseis pontos em oito jogos quase sempre foram suficientes para terminar entre os oito primeiros, e 15 pontos geralmente bastavam.

Dez pontos – três vitórias e um empate – praticamente garantiam uma vaga nos playoffs, enquanto nove pontos muitas vezes eram suficientes para a classificação. Qualquer pontuação inferior a oito pontos deixava os clubes à beira da eliminação.

Quando serão os jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões de 2025/26?

1ª rodada: 16 a 18 de setembro de 2025;

2ª rodada: 30 de setembro a 1º de outubro de 2025;

3ª rodada: 21 e 22 de outubro de 2025;

4ª rodada: 4 e 5 de novembro de 2025;

5ª rodada: 25 e 26 de novembro de 2025;

6ª rodada: 9 e 10 de dezembro de 2025;

7ª rodada: 20 e 21 de janeiro de 2026;

8ª rodada: 28 de janeiro de 2026.

Sorteio dos playoffs: 30 de janeiro de 2026.

Playoffs eliminatórios: 17 e 18 e 24 e 25 de fevereiro de 2026.

Oitavas de final: 10 e 11 e 17 e 18 de março de 2026.

Quartas de final: 7 e 8 e 14 e 15 de abril de 2026.

Semifinais: 28 e 29 de abril e 5 e 6 de maio de 2026.

Final: sábado, 30 de maio de 2026.

A final da Liga dos Campeões de 2025/26 acontecerá em Budapeste, na Arena Puskás, no sábado, 30 de maio de 2026.