Copa do Nordeste: onde assistir o jogo do Bahia x Confiança na final

É dia de final da Copa do Nordeste e a Arena Fonte Nova recebe neste sábado, 6 de setembro, o jogo 2 do Bahia e Confiança, em disputa inédita pelo título de 2025. O jogo começa às 17h30 (horário de Brasília) e há transmissão gratuita.

Onde assistir Bahia e Confiança hoje?

A final da Copa do Nordeste será transmitida nos canais SBT, ESPN 4, Disney+ e ESPN. No primeiro jogo, o Bahia ganhou do Confiança por 4 a 1. Em caso de empate, o clube baiano é campeão. Mas se a soma dos placares terminar em igualdade, aí a disputa de pênaltis define o vencedor.

Na TV aberta, o SBT exibe a partida para todos os estados do Nordeste de graça. É só sintonizar do seu conforto do seu sofá e assistir sem pagar nada por isso.

Mas quem mora em outros estados do Brasil pode acompanhar nos canais por assinatura ou streaming.

Maiores campeões da Copa do Nordeste

A Copa do Nordeste, ou Lampions League como também é chamada, foi idealizada em 1994 pela CBF. O principal objetivo era dar mais visibilidade para os clubes da região do Nordeste. Mesmo com o sucesso entre torcidas, diretorias e a aclamação, o torneio foi cancelado entre 2004 a 2009, mas aconteceu em 2010.

Antes mesmo da bola rolar em 1994 torneios de futebol no Nordeste eram disputados, mas sem o aval da entidade. Foi a partir daquele ano que a CBF tomou as rédeas da competição e a transformou em uma das principais competições de futebol do Brasil.

Veja que mais ganhou título até hoje:

Bahia – 4 títulos

2001, 2002, 2017, 2021 e 2024

Vitória – 4 títulos

1997, 1999, 2003 e 2010

Sport – 4 títulos

1994, 2000, 2014 e 2023

Ceará – 2 títulos

2015 e 2020

Fortaleza – 2 títulos

2019 e 2022

Sampaio Corrêa – 1 título

2018

Santa Cruz – 1 título

2016

Campinense – 1 título

2013

América RN – 1 título

1998