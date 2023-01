Copa do Rei: como assistir jogo do Barcelona hoje ao vivo (04/01/2023)

Valendo a classificação para a próxima fase, o Intercity recebe o Barcelona para a segunda rodada da Copa do Rei nesta quarta-feira. O jogo do Barcelona hoje, confronto único, vai ser no Estádio José Rico Pérez, a partir das 17h (horário de Brasília). Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a decisão espanhola.

Transmissão do jogo do Barcelona hoje ao vivo

O torcedor que busca saber onde assistir ao jogo do Barcelona hoje deve sintonizar o Star +, plataforma de streaming no celular ou navegador a partir das 17h (Horário de Brasília).

Sem qualquer tipo de transmissão na TV, só dá para assistir a partida da Copa do Rei pelo streaming, disponível para assinantes no site (www.starplus.com) como no aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv, se o aparelho for compatível.

O torcedor deve acessar o site para encontrar todos os pacotes disponíveis.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio José Rico Pérez

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star+

Intercity x Barcelona

O elenco do Intercity disputa a terceira divisão do Campeonato Espanhol. No último dia 20 de dezembro, o grupo venceu o Mirandés para garantir a classificação na fase desta quarta-feira e assim lutar contra o favorito Barcelona na busca pela vaga até a próxima etapa.

Do outro lado vem o Barcelona, o favorito no duelo. A estreia do elenco vem após o empate com o Espanyol na rodada do Campeonato Espanhol, cuja competição o time culé é líder. Se vencer o jogo desta quarta-feira, com reservas em campo, vai para a próxima fase da Copa do Rei.

Escalações:

Escalação do Intercity: Campos; Jaime, Murria, Kecojevic, Galvez, Cristo; Herrera, Mari, Xemi; Soldevila e Roige

Escalação do Barcelona: Pena; Bellerín, Koundé, Eric Garcia, Araújo; Kessié, de Jong, Gavi; Memphis Depay, Ferran Torres e Dembélé.

Jogos da Copa do Rei hoje

Além do jogo do Barcelona hoje, outros cinco embates serão disputados nesta quarta-feira, em horários similares, pela segunda rodada da competição.

Em mata-mata, quem vencer segue para a próxima fase e quem perder se despede mais cedo. Confira todos os jogos de hoje na Copa do Rei e os horários.

15h - Logroñés x Real Sociedad

15h - Linares x Sevilla

15h - Pontevedra x Mallorca

16h - Oviedo x Atlético de Madrid

17h - Intercity x Barcelona

17h - Alavés x Real Valladolid

