Copinha 2023: como assistir jogo do Sport na Copinha hoje x Volta Redonda (03/01)

Nesta terça-feira, o Sport estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior diante do Volta Redonda. O jogo do Sport hoje é válido pela primeira rodada do grupo 11 na competição, no Estádio José Vessi, em Cravinhos, a partir das 13h (horário de Brasília). Confira onde assistir e todos os detalhes da partida na Copinha hoje.

Onde vai passar jogo do Sport hoje na Copinha

Sem transmissão pela TV, o jogo do Sport hoje na Copinha vai passar no Youtube, a partir das 13h (horário de Brasília) por todo o Brasil.

Como manda o calendário de transmissões da FPF, a partida nesta terça-feira só vai ser transmitida através do canal do Paulistão no Youtube. É de graça e o torcedor não precisa ser assinante ou ser inscrito para assistir.

A plataforma de vídeos está disponível tanto no site como no aplicativo para celular, Android ou iOS, tablet, smartv e computador.

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Estádio José Vessi, em Cravinhos, São Paulo

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube

Qual é o grupo do Sport na Copinha 2023?

Por definição do sorteio da Federação Paulista de Futebol (FPF), o Sport de Recife caiu no grupo 11 na Copa São Paulo de Futebol Júnior ao lado de Comercial, Volta Redonda e Inter de Limeira.

Com cidade sede em Cravinhos, três rodadas serão realizadas na fase de grupos onde os elencos jogam entre si por pontos corridos, em turno único. Os dois melhores de cada grupo avançam até a próxima fase.

Na temporada passada, o Sport foi eliminado na terceira fase diante do Mirassol, enquanto o Volta Redonda sequer avançou da fase de grupos.

GRUPO 11

1 Comercial

2 Inter de Limeira

3 Sport

4 Volta Redonda

Agenda de jogos da Copinha nesta terça-feira

Nesta terça-feira vinte e oito partidas serão disputadas pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, incluindo o jogo do Sport contra o Volta Redonda.

Confira todos os horários e saiba o que acompanhar.

08h45 - São Carlos x São-Carlense

11h - Botafogo x Pinheirense

13h - Tanabi x Portuguesa

13h - Tupã x Velo Clube

13h - Sport x Volta Redonda

13h - Atlético Guaratinguetá x Gama

13h - União Suzano x Novorizontino

13h - Guarulhos x Flamengo SP

14h - Ska Brasil x Paraná

15h - Athletico PR x Picos

15h - Taubaté x Imperatriz

15h15 - Náutico x Real Ariquemes

15h15 - Cuiabá x Paraupebas

15h15 - Comercial x Inter de Limeira

15h15 - Goiás x Grêmio Pague Menos

15h15 - Figueirense x Vitória da Conquista

15h15 - Coritiba x São José RS

16h15 - Vitória x Aster

17h15 - Barretos x São Bento

17h15 - Rio Preto x Santana

17h15 - Fluminense x Porto Vitória

17h45 - Mirassol x União ABC

17h45 - Catanduva x América RN

19h30 - Palmeiras x Juazeirense

19h30 - Ferroviária x Fast

20h - Chapecoense x Inter de Minas

20h - Avaí x Ceilândia

21h45 - Corinthians x Zumbi

