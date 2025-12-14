Futebol

Corinthians e Vasco passam para a final da Copa do Brasil

Decisão foi nos pênaltis

Escrito por Anny Malagolini
Corinthians e Vasco passam para a final da Copa do Brasil Foto: Getty Images

Após um domingo emocionante no futebol, Corinthians e Vasco estão na final da Copa do Brasil de 2025. O Timão derrotou o Cruzeiro nos pênaltis, e o Vasco também derrotou o Fluminense nas penalidades máximas.

O Corinthians conquistou sua vaga ao vencer por 5 a 4 nos pênaltis. Gabigol e Walace erraram feio, em especial o ex-Flamengo – que foi o maior meme do dia. Essa será a sétima final do Alvinegro, sendo que três dela o time terminou com o troféu na mão.

Mas além do título, quem for campeão da Copa do Brasil vai conquistar uma vaga na Libertadores. Isso significa que os dois times estão sedentos pela vitória.

Quando é a final da Copa do Brasil?

A final vai ser disputada em dois confrontos, o primeiro em 17 de dezembro, quarta-feira, e o segundo do dia 21 de dezembro, um domingo. Em caso de igualdade na soma dos placares, a cobrança de pênaltis determinará o campeão.

Jogo de ida: dia 17, a partir das 21h30, na Neo Química Arena.
Decisão: em 21 de dezembro, domingo, às 18h30, no Rio de Janeiro.

Confira a premiação desse ano:

  • Terceira fase: R$ 2.315.250
  • Oitavas: R$ 3.638.250
  • Quartas: R$ 4.740.750
  • Semifinal: R$ 9.922.500
  • Vice-campeão: R$ 33.075.000
  • Campeão: R$ 77.175.000

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

