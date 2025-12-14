Corinthians e Vasco passam para a final da Copa do Brasil

Após um domingo emocionante no futebol, Corinthians e Vasco estão na final da Copa do Brasil de 2025. O Timão derrotou o Cruzeiro nos pênaltis, e o Vasco também derrotou o Fluminense nas penalidades máximas.

O Corinthians conquistou sua vaga ao vencer por 5 a 4 nos pênaltis. Gabigol e Walace erraram feio, em especial o ex-Flamengo – que foi o maior meme do dia. Essa será a sétima final do Alvinegro, sendo que três dela o time terminou com o troféu na mão.

Mas além do título, quem for campeão da Copa do Brasil vai conquistar uma vaga na Libertadores. Isso significa que os dois times estão sedentos pela vitória.

Quando é a final da Copa do Brasil?

A final vai ser disputada em dois confrontos, o primeiro em 17 de dezembro, quarta-feira, e o segundo do dia 21 de dezembro, um domingo. Em caso de igualdade na soma dos placares, a cobrança de pênaltis determinará o campeão.

Jogo de ida: dia 17, a partir das 21h30, na Neo Química Arena.

Decisão: em 21 de dezembro, domingo, às 18h30, no Rio de Janeiro.

Confira a premiação desse ano: