Corinthians vence Palmeiras para alegria de Alexandre de Moraes

Apesar do dia polêmico para Alexandre de Moraes, Ministro do Supremo Tribunal de Justiça que recebeu sanções dos Estados Unidos, a ida à Neo Química Arena nesta quarta-feira deu sorte. O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O Corinthians começou o jogo bem, mas perdeu uma das principais oportunidades de gol. Yuri Alberto perdeu um pênalti e o time perdeu o gás, enquanto o Palmeiras continuava atacando. A torcida chegou a reclamar de que o trio Memphis, Garro e Yuri ficou no passado.

Mas ao 79 do segundo tempo, Depay fez um golaço. O Palmeiras tentou empatar, mas teve um gol anulado.

Com o gol desta noite, Memphis Depay está apenas a um gol ou assistência de chegar a 30 participações em gols com a camisa do Corinthians em 10 meses.

Próximo jogo do Corinthians x Palmeiras

O Corinthians vai visitar o Palmeiras na próxima quarta-feira, dia 6 de agosto. O jogo começa às 21h30, e terá transmissão da TV Globo, Sportv, Premiere e Prime Video.

Com esse placar, o Palmeiras precisa ganhar de 2 gols ou mais. Se ganhar de 1 gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Se empatar, está eliminado da Copa do Brasil.