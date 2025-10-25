E qual canal vai passar o jogo do Benfica x Arouca hoje

O Benfica entra em campo neste sábado, 25 de outubro, contra o Arouca, na 8ª rodada do Campeonato Português. O jogo começa às 16h (de Brasília), no estádio da Luz. O jogo acontece hoje, quando o Benfica elege seu novo presidente.

Onde assistir o jogo do Benfica hoje

O jogo do Benfica hoje tem transmissão no streaming da Disney+, a partir das 16h. Quem é assinante Disney pode acompanhar os principais campeonatos de futebol internacional, incluindo o jogo do Benfica neste sábado, pela plataforma de streaming no celular, tablet, smartv ou videogame, e até mesmo no computador.

O duelo acontece num dia importante para o Benfica, que pode eleger neste sábado seu novo presidente. O treinador José Mourinho e a equipe votaram Casa do Benfica do Seixal para votar.

Como funciona o Campeonato Português?

Para acompanhar a ascensão do futebol ao redor do globo, a Federação Portuguesa de Futebol decidiu criar o Campeonato Português em 1934, também chamada de Primeira Liga. Com apenas oito equipes sob o sistema de pontos corridos, o Porto conquistou o seu primeiro título nacional.

Hoje, o Campeonato Português engloba 18 times das mais diferentes regiões do país. Similar aos outros torneios nacionais da Europa, a competição também é disputada em pontos corridos, onde os clubes se enfrentam duas vezes na temporada.

No primeiro turno, por exemplo, o Benfica joga contra todos os outros 17 oponentes como mandante ou visitante. Já no returno, o Benfica enfrenta novamente os 17 times, mas com o mando de campo invertido. Cada vitória dá três pontos, enquanto o empate garante um para os dois lados.

Ao fim do campeonato, o primeiro colocado é declarado o campeão português.