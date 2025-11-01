Em qual canal vai passar Benfica x Vitória em jogo do Português hoje

O Benfica vai encarar o Vitória neste sábado, 1 de novembro, pela 10ª rodada do campeonato Português. O jogo começa às 17h45 (de Brasília), no Estádio D. Afonso Henriques. Saiba como assistir!

Onde assistir o jogo do Benfica hoje

O jogo do Benfica hoje não tem transmissão não tem transmissão para o Brasil, nem mesmo por streaming. Quem está em Portugal pode assistir a partida no D. Afonso Henriques na Sport tv.

O técnico José Mourinho deve apresentar a seguinte escalação: Trubin; Aursnes, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl; Enzo, RichardoRíos; Lukebakio, Sudakov, Prestianni; Pavlidis.

O Vitória tem Castillo; Miguel Maga, Rivas, Abascal, Lebedenko; Mukendi, Samu; Blanco, Diogo Sousa, Saviolo; Ndoye.

A expectativa é de vitória para o Benfica, que tem 128 vitórias contra o rival e apenas 31 empates. O Vitória tem 25 vantagens.

Como funciona o campeonato?

A Primeira Liga de Portugal, ou Campeonato Português, é a primeira divisão do futebol português, realizado anualmente desde 1934, onde times das mais diferentes regiões do país disputam em campo a tão desejada taça para encher a prateleira.

Dezoito clubes jogam as 34 rodadas em pontos corridos, divididas em dois turnos onde os times se enfrentam duas vezes, a primeira com o elenco dentro de casa e a segunda como visitante. A vitória garante três pontos, o empate um e a derrota nenhum ao perdedor. Os critério de desempate são confronto direto, saldo de gols em confrontos diretos, mais gols, saldo de gols e gols marcados.

Após as 34 rodadas, o primeiro colocado ganha o título de campeão português e a vaga para a fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto o segundo lugar vai para as qualificatórias. O terceiro lugar garante a vaga para a fase de grupos da Liga Europa e o quarto na Conference League.

Na parte de baixo, os três últimos são rebaixados para a segunda divisão.